Von Anton Ottmann

Baiertal. "Als Kind war ich verträumt und dachte mir unentwegt Geschichten aus", erzählte der Baiertaler Künstler und Autor Pit Elsasser seinen gespannt zuhörenden Gästen im Pauline-Maier-Haus in Baiertal. Er war gekommen, um sein Kinderbuch "Perke, Pit und Llotte" vorzustellen. Mit viel Herzblut erzählte er Anekdoten und "Gschichtlin" über Heidelberg, so wie er sie als Bub dort in der Altstadt erlebt hatte. Dabei hantierte er mit einer ganzen Reihe von Requisiten, mit Llotte als Holzpuppe und einem "Steiff-Tretroller". Dies war im Jahr 2019 eines der Highlights im "Café Spätlese", genauso wie der Vortrag von Pfarrerin Elke Rosemeier über die von ihr geleitete ökumenische Telefonseelsorge in Mannheim oder der Auftritt der Geschwister Sophie (neun Jahre) und Finn Menges (zehn), die mit Geige, Keyboard und Querflöte Lieder zum Mitsingen spielten. Nun muss die Vorstandschaft des Trägervereins – wegen fehlendem Nachwuchs – die Auflösung beantragen.

Das "Café Spätlese" wurde im Jahr 2004 als "geselliger Aktivtreff für Senioren" ins Leben gerufen. Die Zielsetzung: den Austausch zwischen älteren und jüngeren Menschen zu fördern und an zwei Tagen in der Woche ein kulturelles, informatives und unterhaltsames Programm zu bieten. Die Eintritte sind in der Regel frei und Essen und Trinken wird zu Selbstkostenpreisen angeboten. Der Trägerverein trat die Nachfolge einer städtischen Initiative an und aktivierte und motivierte unter dem Vorsitzenden Helmut Rohling ehrenamtliche Helfer, fördernde Mitglieder und Sponsoren. Als Rohling 2014 in Entwicklungsprojekte in Afrika einstieg, übernahm Otto Meyer den Vorsitz, unterstützt von seiner Frau Ingrid als Schriftführerin.

Über die ganzen Jahre hinweg gelang es, ein buntes Programm zusammenzustellen, aus Gymnastik und Tanz, Musik und Gesang, Spiele, Gedächtnistraining und Yoga, Lesungen und Vorträge zu Gesundheit, Reisen und Ortsgeschehen. Mit offenem Kaffeehaus, Vesper und Heringsessen wurde für Leib und Seele gleichermaßen gesorgt. Die meisten Veranstaltungen fanden im Pauline-Maier-Haus statt, dessen Bewohner auch immer dazu eingeladen wurden. Wichtig war den Organisatoren, dass jedermann sich den Besuch der Veranstaltungen finanziell leisten konnte und Kontakt mit anderen Menschen fand. "Weiberfassnacht" wurde hier in kleiner Runde, aber durchaus in ausgelassener Stimmung gefeiert, wenn die Combo mit Karl Ullrich und Bernd Schmitt an den Saxofonen und Otto Meyer an der Zither bekannte Stimmungslieder spielten, zu denen gesungen, geschunkelt und getanzt wurde und der ganze Saal zur Polonaise durch das Haus marschierte. Nicht weniger schön der Ausklang am Fastnachtsdienstag mit Siegfried Brust am Keyboard, mit frisch gebackenen Krapfen und einer schmissigen Büttenrede.

Einmal war sogar das Kurpfalzradio mit der Sendung "Daheim im Verein" vor Ort, in der Rohling mit seiner Stellvertreterin Gerti Hollmann die Zielsetzung, Finanzierung und die Programmgestaltung vorstellte. Der Vertreter von "Dombrowski Massivbau" fand dort lobende Worte für das gelungene Miteinander von Betreutem Wohnen, Tagespflege und den vielfältigen Aktivitäten von und für Senioren.

Das alles verlor im Laufe der Jahre an Dynamik, die Teilnehmer wurden älter, jüngere kamen nur wenige nach und es fehlte an neuen Ideen. Auch gab es von außerhalb immer mehr alternative Angebote für Senioren. Nicht zu vergessen stellt auch das Fernsehen eine gewisse Konkurrenz dar. Am gravierendsten aber erscheint, dass der Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein verloren gingen und keine Impulse aus den Reihen der Besucherschaft erfolgten.

Das Ehepaar Meyer, acht Jahre lang Herz und Seele des Vereins, sah in der Fortführung der Arbeit keinen Sinn mehr und wollte seine Vorstandstätigkeit in die Verantwortung jüngerer Mitglieder legen. Nachdem sich aber keine Nachfolger fanden, werden sie auf der nächsten Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins beantragen. Das Programm soll aber noch bis Oktober weiterlaufen und der Verein innerhalb eines Jahres endgültig aufgelöst werden. Danach werden die angesparten Gelder der Stadtverwaltung Wiesloch für die Seniorenarbeit übergeben.

Wie aus Eigentümer-Kreisen zu erfahren war, will man sich nach Beendigung des Programms um eine kommerzielle Nutzung der Räumlichkeiten bemühen. Dies würde besonders hart Ursula Ottmann und ihr achtköpfiges Team treffen, die sehr erfolgreich vier Mal im Jahr das "Literatur-Café", unter anderem mit Lesungen bekannter Schriftsteller wie Marion Tauschwitz, Marcus Imbsweiler und dem verstorbenen Michail Krausnick unter dem Dach des Vereins "Café Spätlese" organisierte. Nach dem Willen des Teams soll dies weitergeführt werden, möglicherweise in Kooperation mit einem neuen Verein, aber bevorzugt in Baiertal in den alten Räumlichkeiten.

Die befürchtete Auflösung des "Cafés Spätlese" hat den ehemaligen Vorsitzenden Helmut Rohling auf den Plan gerufen. Seiner Meinung nach sollte man zuvor den "realen, gefühlten und ernsthaften Bedarf" am Angebot in Baiertal erfragen. Er ist überzeugt, dass Seniorenarbeit immer noch notwendig und willkommen ist. Bei einem positiven Ausgang sollte man deshalb zusammen mit anderen Trägern von Seniorenarbeit, wie den Kirchen und den örtlichen Vereinen, neue Konzepte entwerfen und über Presse und Soziale Medien das Anliegen allen Bevölkerungsgruppen nahebringen, um so auch ehrenamtlichen "Nachwuchs" zu gewinnen.

Info: Die Mitgliederversammlung zur Auflösung des Vereins findet am Dienstag, 10. Mai, 17 Uhr, im Pauline-Maier-Haus in Baiertal statt.