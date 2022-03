Von Tobias Törkott

Wiesloch. Was ist Glück? Diese Frage beantwortet jeder Mensch individuell. Auf dem Glücksturm von Maria Francesca Peroni steht: Eltern, Meer, ihr Ehemann, Pizza oder Heimatland Italien, aber auch Überraschungen oder Malen. Alles individuelle Dinge, die "glücklich machen", erklärt Peroni. Sie ist ausgebildete Glückslehrerin des Fritz-Schubert-Instituts für Persönlichkeitsentwicklung in Heidelberg. Und was Glück ist, will sie mit einem Projekt der Wieslocher Bürgerstiftung nun Zweitklässlern im Raum Wiesloch beibringen.

"Die damaligen Erstklässler hatten Probleme bei der Umstellung, vieles ist verloren gegangen", erklärt Kai Schmidt-Eisenlohr, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Es habe coronabedingt keinen richtigen Wechsel vom Kindergarten in die Schule gegeben. Daher habe man den Kontakt mit den Grundschulen in Wiesloch und den Ortsteilen gesucht. So entstand das Projekt "Nach Corona Glück erleben". Dieses ist in zwei Teilen aufgebaut, den einen "Glück verstehen", leitet die Glückslehrerin Peroni, den anderen Part "Glück erleben" übernimmt die Hochschulprofessorin Nicole Marmé aus Heidelberg. 13 Schulklassen sind beteiligt. Insgesamt 18.000 Euro hat die Bürgerstiftung dafür mit Fördergeldern aufgebracht. Schmidt-Eisenlohr: "Ich bin froh, dass die beiden Frauen sich an dem Projekt beteiligen." Damit sollen alle jetzigen Zweitklässler noch im laufenden Schuljahr erreicht werden. "Wir hoffen aber auch, dass wir so einen

Maria Francesca Peroni, Johann Gradl (Mitte) und Kai Schmidt-Eisenlohr bei der Projektvorstellung im Büro der Bürgerstiftung. Foto: Helmut Pfeifer

Samen setzen, um das Thema Glück in den Schulen zu integrieren", sagt der Vertreter der Bürgerstiftung.

Der Teil von Maria Francesca Peroni läuft bereits an zwei Wieslocher Schulen. Ein Nachmittag ist für die Schüler vorgesehen. Die Veranstaltung findet außerschulisch statt, Peroni hatte mit einem Elternbrief die Mütter und Väter vorab über das Schulfach Glück informiert. Die Mitmach-Quote der Kinder ist groß: "25 von 30 Kindern sind dabei", sagt Peroni. Es habe bereits Anfragen für Zweit- und Dritttermine gegeben. Bisher sei aber nur einer pro Klasse vorgesehen. An mehr als 200 Schulen in Deutschland gebe es Peroni zufolge das Fach "Glück" bereits.

"Ich frage zu Beginn auf einer Skala von eins bis zehn, wie es den Kindern geht. Meistens sagen sie etwas in der Mitte, am Ende aber immer etwas über 1000", erklärt Peroni und muss dabei lachen. Auch ein Wollknäuel wird im Stuhlkreis durch das Klassenzimmer geworfen, abwechselnd beantworten die Kinder Fragen und stellen sich vor, erklärt die Glückslehrerin. Später wird der bereits angesprochene Glücksturm gebaut – und es werden auch die jeweiligen Stärken der Kinder in den Vordergrund gerückt: "Das machen wir mit einem Superman-Kostüm", erklärt Peroni. Die Kinder müssen dann laut sagen, was sie können: "Das kann alles sein: von Kuchen backen bis zu gut trösten."

Zu Beginn sei es meist so, dass den Kindern nicht viel einfalle. "Weil sie sich diese Gedanken nicht machen, später wollen sie dann ein zweites Blatt, um alles aufzuschreiben", erklärt die Lehrerin. Auch Atemübungen und Briefe, in denen aufgeschrieben wird, für wen und was die Kinder dankbar sind, stehen auf dem dreistündigen Programm. Das kommt übrigens nur mit einer zehnminütigen Pause aus – insgesamt.

Im zweiten Teil des Projekts "Glück erleben" wird es praktisch: Der Bee-Bot saust dann durch den Kräutergarten. Das ist ein kleiner Roboter. "Das ist eine Biene (englisch: "bee"), mit acht Knöpfen", erklärt Schmidt-Eisenlohr. Damit sollen die Kinder in die Anfänge der Informatik eingewiesen werden. "Programmieren ist eine Reihenfolge von logischen Befehlen", sagt Schmidt-Eisenlohr und zählt Begriffe auf: "Einmal rechts, einmal links, dann drehen." Die Kinder müssen dann einen Teppich entlangfahren, der aussieht wie ein Kräutergarten. Dieser wurde an der Pädagogischen Hochschule (PH) unter Leitung von Nicole Marmé entwickelt. Sie leitet das Projekt, war aber bei der Vorstellung verhindert. "Die Kinder müssen den Roboter so programmieren, dass er durch das Beet fahren kann. Das Projekt verbindet Pädagogik, Digitales und Spielerisches.

Im Mai soll der Teil des Projekts starten. Bei der Umsetzung in den Klassen unterstützen Studenten der PH. Im Nachgang bleiben die Bee-Bots aber in den Klassenzimmern. "Die Lehrerinnen und Lehrer können die Roboter so auch weiterhin im Unterricht nutzen", sagt Schmidt-Eisenlohr, der hinsichtlich des Projekts betont: "Diese Art zu denken, kommt in den Schulen nicht vor." Es gehe darum, auch Techniken einzusetzen.

Info: Weitere Informationen gibt es unter: https://buergerstiftung-wiesloch.de.