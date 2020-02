Wiesloch. (seb) In Niedrigzinszeiten gilt es, nicht nur umsichtig, sondern geradezu kreativ mit seinen Finanzen umzugehen. Auch die Bürgerstiftung Wiesloch geht hier neue Wege, wie in einem Pressegespräch deutlich wurde, in dem auch aktuelle Projekte vorgestellt wurden, für die man um Spenden bittet. Der Vorsitzende Dr. Johann Gradl, Wieslochs ehemaliger Oberbürgermeister Franz Schaidhammer, Dr. Brigitta Martens-Aly, frühere Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, und Edeltraut Schuckert gaben Auskunft.

"Es gibt notleidende Stiftungen in Deutschland", so Johann Gradl. "Das Kapital ist da, aber es gibt keine Zinsen." Ein Ausweg könnten "Stiftungsfonds" sein, so Franz Schaidhammer: Zuwendungen an bestehende Stiftungen, die mehr Flexibilität bieten. Üblicherweise gibt es ihm zufolge bei Stiftungen ein "ewiges" Vermögen, das nicht abgebaut wird: Nur die Zinserträge werden für die Stiftungszwecke verwendet. Was sich momentan als schwierig darstellt, Teile der Bürgerstiftungs-Gelder bringen immerhin 2 bis 2,5 Prozent Ertrag. Dieses Vorgehen kann auch für Stiftungsfonds gewählt werden: Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Spender festlegen, dass ihr Fonds über einen bestimmten Zeitraum aufgebraucht wird, was höhere Fördermöglichkeiten eröffnet.

Damit und weil sie steuerlich absetzbar sind, wirken Stiftungsfonds Schaidhammers Meinung nach auf potenzielle Spender attraktiv. Und zudem, weil sie genau festlegen können, wofür ihr Geld verwendet werden soll. Sie können dem Fonds sogar einen Namen geben, etwa den einer geliebten Person. Das Vorhaben muss natürlich zu den Zielen der Bürgerstiftung passen, als Mindestsumme hat man 5000 Euro festgelegt.

"So alt wie die Bürgerstiftung selbst" ist laut Brigitta Martens-Aly die "direkte Unterstützung für Menschen in akuten Notlagen". Vielleicht ist mal ein Haushaltsgerät kaputt, vielleicht gibt es eine andere Notlage, die überbrückt werden muss: Da kann die Bürgerstiftung – zumindest kurzzeitig – einspringen. Auch Klassenfahrten oder andere außerschulische Aktionen, die sich die Familie nicht leisten kann, können gefördert werden. Voraussetzung sei natürlich die Bedürftigkeit der Leute, so Martens-Aly.

Ganz neu ist "Gemeinsam für die Artenvielfalt": In Zusammenarbeit mit Landwirten aus Wiesloch möchte man laut Brigitta Martens-Aly Flächen stilllegen und eine Vielzahl verschiedener Pflanzen aussäen, die Insekten und anderen Tieren Nahrung und Unterschlupf bieten. "In unserem Saatgut sind 40 bis 50 Arten", erklärte sie, anders als auf den sogenannten "ökologischen Vorrangflächen", die anzulegen Landwirte bereits jetzt verpflichtet sind. Derlei Saatgut sei auch "richtig teuer". Die Bürgerstiftung möchte überdies, dass die Flächen – vier Hektar sind avisiert – mindestens drei Jahre artenreiche Blühwiesen bleiben und passend gepflegt werden.

Für das beliebte "Singen im Park", das seit 2013 im Juli im Gerbersruhpark stattfindet, soll dieses Jahr ein Liederbuch mit Volksliedern und Schlagern ausgegeben werden. Laut Edeltraut Schuckert ist es aber nicht einfach, die rechtlichen Fragen zu klären, und alles andere als günstig, urheberrechtlich geschützte Lieder abzudrucken, "das können 40 bis sogar 100 Euro pro Lied werden". Die Gebühren für die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte (GEMA) sind da noch nicht dabei. Deshalb die Bitte um Spenden oder die Idee, "ein spezielles Lied zu sponsern", etwa als Geburtstagsgeschenk. Interessierte können sich direkt per E-Mail an edeltraut.schuckert@buergerstiftung-wiesloch.de melden.

Nachdem sich die öffentlichen Bücherregale in Wiesloch und Baiertal großer Wertschätzung erfreuen, soll Edeltraut Schuckert zufolge ein viertes in Schatthausen dazukommen, in der Kirchstraße nahe der Bushaltestelle. Stabil und witterungsbeständig muss es sein, daher erwartet man einen recht hohen Anschaffungspreis.

"All jenen Mut machen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben", soll der Schülerförderpreis. Hier zeichnet die Bürgerstiftung Gradl zufolge Jugendliche mit Prämien von 300 bis 500 Euro aus, die sich großen Herausforderungen – Behinderung, Schicksalsschlägen oder Sprachbarrieren – stellen, den Abschluss an Wieslochs weiterführenden Schulen schaffen und dabei Ausdauer und Willensstärke an den Tag legen. Die jeweilige Schulleitung stellt Kandidaten vor, die Jury der Bürgerstiftung entscheidet.

"Der Preis hat beeindruckende Geschichten und Gänsehautmomente hervorgebracht", so erinnert Gradl sich gern an einen Schüler, der Deutsch lernen musste, während er auf den Schulabschluss hinarbeitete, "und dazu hat er seine Mitschüler Arabisch gelehrt".

Eine Aktion großer Zeitungen war die Inspiration für "Wiesloch spricht", so Martens-Aly: Menschen mit scheinbar unvereinbaren Hintergründen zusammenzubringen. So sollen die Teilnehmer "aus sich herausgehen", erklärte sie, und Leute treffen, denen sie im Alltag nie begegnen würden. Versuchsweise hat das bereits geklappt, Begegnungen gab es ihr zufolge beispielsweise zwischen Stadtseniorenräten und Jugendgemeinderäten sowie zwischen türkischem Elternverein und Landfrauen Schatthausen. Jetzt soll das Projekt in größerem, öffentlichem Rahmen weitergeführt werden.

Info: Näheres im Internet unter www.buergerstiftung-wiesloch.de