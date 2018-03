Wiesloch. (aot) Luzifer Junior soll einmal den "Laden" seines Vaters übernehmen. Da schickt ihn der Teufel auf die Erde, um bei den Menschen das Bössein zu erlernen, was nicht so recht gelingen will. Aus dem originellen Kinderbuch "Luzifer Junior - zu gut für die Hölle" von Jochen Till las Mia Clasen im Kulturhaus Wiesloch. Die Schülerin geht in die sechste Klasse des Gymnasiums Walldorf und war erste Preisträgerin beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs, zu dem die VHS Südliche Bergstraße und die Stadtbibliothek Wiesloch eingeladen hatten. Im RNZ-Gespräch erzählte sie, dass ihre ganze Familie gerne lese. Die Leseratte sei allerdings ihre zwei Jahre jüngere Schwester. Sie selbst treibe lieber Sport, außer sie habe gerade ein spannendes Buch in Angriff genommen, so wie ihre Lieblingslektüre Harry Potter. Sie liebe Fantasy- und Abenteuerbücher, möchte sie aber immer noch als "richtiges" Buch und nicht als E-Book lesen und freue sich schon jetzt auf die nächste Ausscheidung in Karlsruhe.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen Einrichtungen für Schüler der sechsten Klassen durchgeführt. Jede Schule kann einen Preisträger zum Kreiswettbewerb schicken. Von dort geht es zur Ausscheidung im Bezirk, dann im Land und am Ende wird ein Bundessieger ermittelt.

Diese Leseförderaktion möchte Kinder ermutigen, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten der Textstelle sollen zur aktiven Auseinandersetzung mit der Lektüre motivieren. Nach Meinung des Börsenvereins machen "die Kinder dabei die Erfahrung, dass Bücher zwischen Spannung, Unterhaltung und Information viele Facetten bieten und Lesen sowie Vorlesen die Phantasie anregen und neue Welten eröffnen".

Schulen aus Dielheim, Eppelheim, Heidelberg, Hockenheim, Leimen, Oftersheim, Reilingen, Plankstadt, Schwetzingen, Walldorf und Wiesloch hatten ihre besten Leser zum Kreisentscheid nach Wiesloch geschickt. Weitere Kreisentscheide fanden in Sinsheim und Weinheim statt. Die zwölf Mädchen und zwei Jungen mussten in Wiesloch im ersten Durchgang einen Text aus einem selbst gewählten Buch lesen, wofür sie etwa drei Minuten Zeit hatten. Mit dazu gehörte eine kurze Beschreibung des Buches und die Hinleitung zum ausgewählten Text. Eine Geschichte erzählt von einem Mädchen, das mit Tieren sprechen kann, eine andere, wie ein Hauskater in der Wildnis Abenteuer erlebt. In einem Buch fühlt sich ein deutsches Mädchen mutterseelenallein in einem englischen Internat und in einem anderen verbringen drei Kinder mit dem Opa Ferien auf Island. Fehlen durften auch nicht Hexen, Zauberer und Prinzessinnen, die durchaus auch in modernen Märchen noch tragende Rollen spielen.

Die Jury hatte zu bewerten, ob der "Text allein mit der Stimme als Ausdrucksmittel zum Leben erweckt wird" und ob es dem Kind gelingt, sein Publikum zu erreichen und für das vorgestellte Buch zu interessieren. Wichtig war dabei die Aussprache, das Lesetempo, die sinngemäße Betonung und ob die jeweilige Stimmung vermittelt wird. In den bundesweit gültigen Bewertungsregeln wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "engagiertes Lesen nicht mit Schauspielerei zu verwechseln ist".

Im ersten Durchgang hatte die Jury Lara, Mia, Leonie, Caroline und Julius als zweite Preisträger ausgewählt, aus deren Mitte sich dann beim Lesen eines Fremdtextes Mia als erste Preisträgerin qualifizierte. Da Mitmachen wichtiger als Gewinnen ist, wurde allen Teilnehmern von der Moderatorin der Veranstaltung, der Schriftstellerin Mechthild Goetze-Hillebrand, und der Leiterin der VHS Südliche Bergstraße, Dr. Annette Feuchter, eine Urkunde und ein Buchgeschenk überreicht.

Hier die Preisträger: 3. Platz: Laurinda Berisha, Solvej Biederstädt, Fee Hillengass, Nils Maier, Madeleine Müller, Ronja Pfeil, Medina Vojnikovic, Romy Wolf, Ylenia Wolf; 2. Platz: Lara Buhmann, Leonie Freck, Caroline Fuhge, Julius Krieg; 1. Platz: Mia Clasen. Die Jury bestand aus Helga Föll, Claudia Kellner und Andrea Michels.