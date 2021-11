Wiesloch. (stoy) Mitten in der Nacht, ein brennender Keller, viel Rauch und mehrere Bewohnerinnen und Bewohner, die schlafen: "Es ist eine der herausforderndsten Meldungen, die wir kennen", sagte Marco Friz, Sprecher der Wieslocher Feuerwehr.

Und genau zu so einem Fall kam es am frühen Freitagmorgen, als der Keller eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch in Brand geriet. "Gegen 1.30 Uhr wurden die Feuerwehren von Wiesloch, Frauenweiler und Walldorf zur Einsatzstelle in den Apfelweg geschickt", so Friz weiter. Insgesamt sei die Feuerwehr mit rund 55 Personen und zwölf Fahrzeugen drei Stunden lang im Einsatz gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen kurz zuvor eine Rauchentwicklung gemeldet. Kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte stand der Keller bereits in Vollbrand. "Es waren sehr langwierige Arbeiten, auch um den Keller vor einer erneuten Entzündung zu bewahren", informierte Friz. Etwa um 2 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden, gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr schließlich ab. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit über zehn Personen und drei Fahrzeugen vor Ort, um die Einsatzkräfte und Betroffenen zu betreuen.

Parallel zu den Löscharbeiten wurde das Gebäude nach Anwohnern durchsucht. Laut Polizei mussten insgesamt elf Menschen evakuiert werden. Lediglich eine Person sei wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens können die Beamten derzeit keine Angaben machen. Wie die Feuerwehr informierte, ist das Haus erstmal nicht mehr bewohnbar.

"Mehrere Hausbewohner kamen bei Nachbarn oder der Familie unter", berichtete Bürgermeister Ludwig Sauer, der selbst vor Ort war. "Drei Frauen wurden im Palatin untergebracht." Dankenswerterweise hätten ihre zwei Hunde ebenfalls im Hotel Unterschlupf gefunden.

Die Bewohner waren vermutlich über einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden, so Friz: "Im Falle eines Falles sind sie kleine Lebensretter an der Decke."

Update: Freitag, 12. November 2021, 13.30 Uhr