Wiesloch. (obit) Brandalarm am Wieslocher Ortsausgang: Bei einem Feuer in Wiesloch ist am Mittwochabend eine Holzschuppen in Wiesloch komplett zerstört worden. Das Grundstück in der Straße Am Schwimmbad befindet sich in Besitz der Stadt Wiesloch. Neben dem Schuppen befindet sich zudem ein Wohnhaus, das als Unterkunft genutzt wird.

Gegen 17.36 Uhr ereilte die Rettungskräfte die Meldung, dass es am Ortsausgang, parallel zur Landesstraße L594, in der Nähe des Freibades brennt. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte auf Nachfrage der RNZ, dass es unklar war, ob sich Menschen in dem Gebäude befanden. "Daher wurde dieses zwei Mal unter Atemschutz abgesucht", der Sprecher der Wieslocher Wehr. Gefunden wurde dabei niemand, von Verletzten war am Mittwochabend keine Rede.

Um das benachbarte Wohnhaus vor dem starken Funkenflug und einem möglichen Übergreifen der Flammen zu schützen, wurde eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut. Die weitere Nutzung des Wohnhauses soll gewährleistet sein.

Neben der Polizei, die mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, um die Straße abzusperren, waren 40 Kräfte der Feuerwehr Wiesloch im Einsatz, darunter die Abteilungen der Kernstadt, aus Frauenweiler und Baiertal.

Zu Beginn des Einsatzes trafen die Rettungskräfte zudem auf mehrere Schaulustige, die teilweise die Anfahrt zu dem Gelände erschwerten, da Privatfahrzeuge auf der Straße standen. Man habe sich aber schnell Platz verschaffen können, erklärte der Sprecher.

Update: Mittwoch, 5. Januar 2022, 18.43 Uhr