Nach dem ein Fahrgast die Rauchentwicklung am Bahnhof Wiesloch sah, alarmierte er die Feuerwehr. Foto: Marco Friedrich

Wiesloch. (pol/make) Ein altes Gebäude am Waldstück südlich des Bahnhofs Wiesloch ist am Dienstag um kurz vor 9 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Aufgefallen war das einem Bahn-Fahrgast, der mit dem Zug unmittelbar daran vorbeifuhr, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem dieser die Rauchentwicklung veranlasste bemerkte, verständigte er per Notruf die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch rückte aus und übernahm die Löscharbeiten. Während des Brandes wurde der passierende Zugverkehr angewiesen, so langsam zu fahren, dass dieser im Notfall auf Anweisung anhalten könnte.

Nachdem der Brand gelöscht war, verlief der Zugverkehr ab 10.30 Uhr wieder ohne Einschränkungen. Der Schaden am Gebäude beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Die Brandermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern derweil an.