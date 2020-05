Wiesloch. (RNZ) Die Eltern sollen in dieser schwierigen Zeit weiter entlastet werden: Das ist laut einer Mitteilung der Stadt Wiesloch der Grund, warum die Gebühren für die Kindertagesstätten und die Kernzeitbetreuung im Mai weiter ausgesetzt werden. Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, hatte die Landesregierung im März beschlossen, landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Nur die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, wird in Kindergärten und Schulen angeboten und wurde mittlerweile erweitert, aktuell öffnen die Schulen wieder schrittweise.

Die Stadt Wiesloch folgt weiterhin den Empfehlungen der Landesregierung und zieht auch im Mai keine Gebühren für die Kindergärten, die Kindertagesstätten und für die Kernzeit-Betreuung an den Grundschulen ein, wie bereits für den April geschehen. Dies betrifft nicht nur den städtischen Kindergarten "Sternschnuppe" in Schatthausen sondern auch die Einrichtungen der freien, privaten und kirchlichen Träger.

Für die Notbetreuung an Kindertagesstätten und an den Nachmittagen an Grundschulen, deren Gebühren ebenfalls bisher ausgesetzt sind, ist eine Gebührenerhebung ab Mai vorgesehen.

Info: Informationen zur Notbetreuung finden Eltern auf der Homepage der Stadt www.wiesloch.de.