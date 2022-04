Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Das Wohl der schwächsten Verkehrsteilnehmenden, derjenigen auf dem Rad oder zu Fuß, hat man fest im Blick: Die Wieslocher Bergstraße wird zwischen Friedrich- und Gerbersruhstraße saniert und sicherer gemacht, 450.000 Euro hat man für dieses Jahr eingeplant.

Die Gehwege sollen gut 1,80 Meter breit werden, wie Anja Dahner vom Bauamt bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik erklärte. Aber nur an Querungsstellen werden die Bordsteine abgesenkt, damit Autos nicht auf den Gehwegen parken. Zum Schutz der Radfahrenden wird es weniger öffentliche Parkplätze geben und durch spezielle Piktogramme soll die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer erhöht werden.

Die Einmündungen im Bereich der Zufahrten zu Polizei und Kaiserlich Kammer werden barrierefrei, gleiches gilt für die Stellplätze am Kulturhaus. Die Querung am Schlossweg soll eine Engstelle erhalten, eventuell durch eine Baumscheibe: Eine Gasleitung in geringer Tiefe könnte dem aber im Wege stehen, die Machbarkeit muss also noch überprüft werden.

An der Einmündung in die Friedrichstraße verbreitert sich die Fahrbahn der Bergstraße auf 6,40 Meter, ansonsten ist sie 5,20 Meter breit. Nur am Baum vorm Amtsgericht, der erhalten wird, ist eine Engstelle unter vier Meter, das kann aber den Verkehrsfluss verlangsamen und die Sicherheit erhöhen, daher befürwortete das Gremium das.

Der Ausschuss vergab auch für knapp 54.000 Euro die Planungen für die Umgestaltung des Stadtwingerts unterhalb des Gerbersruhparks. Die Gesamtmaßnahme soll fast 800.000 Euro kosten, der Stadt wurden aber bereits Zuschüsse des Bundes von fast 700.000 Euro zugesagt. Das Projekt wird nämlich als ökologisch nachhaltige Aufwertung im Sinne einer Anpassung an den Klimawandel gewertet.

Früher als Weinberg genutzt, ist der Stadtwingert heute ein beliebter Treffpunkt für die Menschen. Dem soll – neben diversen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am Bestand – eine Liegewiese Rechnung tragen. Die Wasserbecken, in denen sich Amphibien regelmäßig vermehren, sollen erhalten und aufgewertet werden.

Die künftige Bepflanzung unter anderem mit Weinreben soll an die Geschichte des Orts erinnern und einen schattigen Aufenthaltsort schaffen. Bei und um die Wasserbecken sollen Bäume, vielerlei Stauden- und Gräserarten, eine Blühwiese sowie ein internationaler Kräutergarten gepflanzt werden.

Einhellig beschloss der Ausschuss auch die Erneuerung der Glasfassade des Treppenhauses der Schillerschule zwischen Altgebäude und Anbau in der Uhlandstraße. Rund 100.000 Euro müssen eingeplant werden, die Arbeiten sollen in diesen Sommerferien erfolgen. 2001 errichtet, musste man feststellen, dass es hier immer wieder hereinregnet, wie Carolin Schomakers vom Bauamt erläuterte. Eine erste Sanierung 2016 schuf keine Abhilfe, laut Gutachtern steht fest, dass eine nachhaltige Sanierung ebenso teuer und aufwendig ist wie Abbruch und Neuerrichtung der Glasfassade – in letzterem Fall kann aber die Statik verbessert werden, was alle Anwesenden für sinnvoll hielten. Gewählt wurde eine Dreifachverglasung für den höchsten Energieeffizienz-Standard.

Ob Fotovoltaik an der Schul-Fassade sinnvoll wäre, konnte die Verwaltung nicht abschließend klären. An einer Westseite wäre erst nachmittags mit dem höchsten Ertrag zu rechnen – wenn der Unterricht schon vorbei sei. Eventuell müsste also ein Stromspeicher mit installiert werden. Dazu werde eine separate Entscheidung nötig, hieß es.

Undicht sind auch die Fenster des Kulturhauses oberhalb des Saals im zweiten Stock, so Schomakers. 80.000 Euro soll der Austausch kosten, den der Ausschuss einstimmig befürwortete. Nach den Fenstern folgt die weitere Fassadensanierung, deren Kosten noch nicht absehbar sind. Die verwinkelte Architektur mit Dreiecks- und Trapezflächen macht die Arbeiten nicht leicht. Aber mit neuen Fenstern dürfte die Energieeffizienz des aus den siebziger Jahren stammenden Gebäudes noch mal erheblich steigen. Die Sanierungsarbeiten sollen in den Sommerferien erfolgen.

Ebenfalls einstimmig vergab der Ausschuss weitere Aufträge. Für rund 83.000 Euro werden die Flutlichtanlagen am Baiertaler Sportplatz und am Sportplatz in der Parkstraße in Wiesloch auf sparsame LED-Technik umgerüstet. Für knapp 135.000 Euro wird die Schatthausener Fassung der Ochsenbachquelle erneuert.