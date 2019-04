Wiesloch. (hds) Wer sagt’s denn: Wenn in Wiesloch der Frühlingsmarkt auf dem Veranstaltungskalender steht, dann spielt das Wetter mit. Erstmals hatte das Organisationsteam vom Verein Stadtmarketing das beliebte Fest auf zwei Tage ausgedehnt und somit konnten sich bereits am Samstag die zahlreichen Besucher in der Innenstadt an mehr als 50 Ständen umschauen - und natürlich auch einkaufen.

In den frühen Nachmittagsstunden waren die Sitzangebote in der Hauptstraße sowie auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz Ziel der bummelnden Gäste und am Sonntag, an dem Petrus nochmals ein Einsehen hatte, war noch mehr los. An der einen Ecke gab es Süßes und Saures, ein paar Meter weiter wurden Cocktails der unterschiedlichsten Art angeboten und vor allem für jene, die auf Schmucksuche waren, gab es tolle Angebote.

Und es duftete verführerisch, etwa an den Ständen, an denen Gewürze verkauft wurden. Von Gegrilltem über Brüsseler Waffeln bis hin zu leckeren Kuchen konnten sich die Besucher an der großen Auswahl bedienen. In den Geschäften, die am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet hatten, wurde sommerliche Kleidung geboten, aber auch die Suche nach Duftwässerchen und Schuhen war sicher erfolgreich.