Für die ganze Familie wurde jede Menge Spaß geboten: Am Bewegungstag von "WiWa Familie" nahmen rund 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil. Foto: Agnieszka Dorn

Wiesloch. (agdo) Was für eine Gaudi: Schnell rannten die Kinder in den großen, durchsichtigen Bällen hin und her und manchmal, wenn sie zusammenstießen, kugelten sie chaotisch über den Boden. Das Ganze nennt sich "Bubble Balls" und war der Renner beim Bewegungstag von "WiWa Familie". Glücklicherweise sind die Bälle ein einziges Luftpolster. Es sei "ziemlich eng" und mache "sehr viel Spaß", sagte die neunjährige Mara vergnügt, bevor sie im Ball weiter rannte.

Auch sonst war im und um das Wieslocher Stadion viel geboten, das Motto des bunten, turbulenten Treibens lautete "Gemeinsam in Aktion". Der Bewegungstag findet jährlich abwechselnd in Wiesloch und in Walldorf statt, diesmal waren 27 Vereine und Organisationen aus beiden Städten mit dabei, es wuselte überall. Eröffnet wurde der Tag diesmal mit einer kunstvollen Darbietung der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik der Wieslocher TSG.

"Wir sind sehr glücklich, überall sieht man strahlende Gesichter", sagte Sonja Huth vom Bewegungstag-Organisationsteam. Zirka 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben ihr zufolge teilgenommen und sich gemeinsam sportlich betätigt. Und das sei der Sinn des Bewegungstags: Die ganze Familie solle den Spaß an Sport und körperlicher Betätigung entdecken, wiederfinden oder ausleben.

Es ging fast wie bei den Olympischen Spielen zu. Verschiedene Stationen galt es zu durchlaufen, auf einer Karte wurden sie vermerkt. Ein "Spaß-Sport-Abzeichen" gab es für die Teilnahme an den "Big Family Games", die Premiere beim Bewegungstag feierten. Sie sind eine sportliche Aktion vom Deutschen Leichtathletik-Verband gemeinsam mit einer Krankenkasse. Die TSG Wiesloch hatte den Anstoß gegeben, den seit vergangenem Jahr deutschlandweit existierenden Spaß-Sport-Wettbewerb in den Bewegungstag zu integrieren. Auch sonst gab es einige Neuerungen.

Die „Bubble Balls“. Foto: Agnieszka Dorn

Während man in den "Bubble Balls" versuchte, das Gleichgewicht zu halten und möglichst schnell voranzukommen, kämpften Kinder und Erwachsene beispielsweise auch beim Schuhweitwurf, um den Sieg. Dazu mussten sie kurz auf ihre eigenen Schuhe verzichten, manche flogen je nach Alter und Kraft drei, zehn oder sogar über 20 Meter weit.

Geschicklichkeit war indes beim "Ball-O-Meter" gefragt, hierzu wurde ein Ball auf der Handfläche balanciert und durch einen Parcours manövriert, natürlich ohne herunterzufallen. Wer Kängurus liebt, für den gab es eine tolle Aufgabe: über ein auf dem Boden liegendes Seil zu hüpfen. So schnell wie möglich ging es vor und zurück, dabei wurde die Zeit gemessen.

Balancieren auf der „Slackline“. Foto: Agnieszka Dorn

Indes hatte sich an der "Slackline", einer Art Gurt, der locker zwischen zwei Bäumen hing, eine Schlange gebildet. Es war gar nicht so einfach, auf dem schmalen, wackligen Seil zu balancieren, viele wollten es aber ausprobieren. Begehrt war auch das Kettcar-Fahren, wenngleich es Übung erforderte.

Auch an der Kletterwand an der Stadionhalle kraxelten Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Begeisterung hoch. Beliebt bei den Kleinen waren die Pedalos, einige suchten sicherheitshalber die Unterstützung der Eltern. Wer mal eine Verschnaufpause brauchte, staunte über den Ballonkünstler, der wie von Zauberhand blaue Hunde, grüne Katzen oder gelbe Vögel aus Luftballons bastelte und sie sehr zur Freude der Besucher großzügig verteilte.

Zu den Attraktionen des Bewegungstags gehörte das Kraxeln an der Kletterwand. Foto: Agnieszka Dorn

Etliche Kinder gingen stolz mit neuen "Haustieren" heim. Für die Älteren gab es einen Alltagsfitnesstest und die Bridge-Spieler hofften auf ein gutes Blatt. Und wer wollte, schlürfte einen Smoothie. Es gab auch wieder einen Orientierungslauf und weitere Attraktionen wie den Line-Dance-Workshop.

Überall an den Stationen wurde gekämpft und gelacht, man hatte sichtlich viel Spaß. "Wir sind mit dem Tag sehr zufrieden", sagte Sonja Huth abschließend.