Wiesloch. (hds) Trotz der Corona-Krise laufen viele baulichen Aktivitäten oder entsprechende Vorbereitungen geplanter Projekte in Wiesloch auf Hochtouren weiter. Schwerpunkt dabei sind der Neubau der Gemeinschaftsschule sowie die Sanierung der Bertha-Benz-Realschule. Beide Maßnahmen sollen bis zum Beginn des neuen Schuljahres im September abgeschlossen sein.

"Wir sind derzeit gut im Plan", berichtete Oberbürgermeister Dirk Elkemann in einem Pressegespräch. Dies betreffe nicht nur den Zeitplan, sondern auch die geplanten Kosten in Höhe von etwa 32 Millionen Euro für beide Projekte.

Seit Ende des Vorjahres läuft an der Gemeinschaftsschule der zweite Bauabschnitt, die Aufstellung der jeweiligen Baumodule und die Dachabdichtungen sind abgeschlossen. Derzeit ist das beauftragte Unternehmen dabei, im inneren Bereich die technischen Installationen wie beispielsweise die Heizung, Lüftung und die sanitären Bereiche zu installieren.

Da das Wetter mitspielt, sollen, so die Planungen, Anfang Mai die Fassaden- und Estricharbeiten beginnen. "Wir haben derzeit nur geringe Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien", so Rüdiger Schwalb vom Fachbereich Gebäudeservice der Stadt.

Heike Schuppe-Bucher und Rüdiger Schwalb von der Stadt in einem frisch renovierten Realschul-Raum. Foto: Pfeifer

Teilweise seien 50 Arbeiter am Tag auf der Baustelle, im Gebäude verteilt, hauptsächlich in Zweiergruppen, denn auch hier wird selbstverständlich auf die Sicherheitsvorkehrungen gegen eine Corona-Infektion geachtet. Aber nicht nur am Gebäude selbst wird gewerkelt, hinzu kommen umfangreiche Arbeiten im Außenbereich, Anlagen sowie die Schulhöfe werden gestaltet.

In den Pfingstferien 2019 hatten die Arbeiten in der Bertha-Benz-Realschule begonnen. Bereits bis zum Ende der Sommerferien konnte – und dies teilweise bei laufendem Schulbetrieb – die Sanierung von Fassade, Fenstern und Flachdach durchgeführt werden. Auch die Haustechnikzentrale wurde überarbeitet und wird nun über das Fernwärmenetz versorgt. Eine Fotovoltaik-Anlage soll im Sommer 2020 auf dem Dach montiert werden.

Das Gesamtpaket führt dazu, dass der KfW-Effizienzhausstandard 55 erreicht wird. Währenddessen laufen fortan die Sanierungen der Klassenräume weiter. Begonnen wurde im zweiten Obergeschoss, es wurden zunächst immer drei Klassenräume gesperrt und die Klassen auf andere Räume verteilt. Wenigstens ein Vorteil in der Corona-Krise: Da derzeit keine Schüler dort sind, können die Arbeiten schneller und effizienter laufen.

Aktuell laufen die Abbrucharbeiten in den nächsten sieben Klassenräumen im ersten Obergeschoss. Insgesamt werden so bis zu den Sommerferien 28 Klassenzimmer innerhalb von einem Jahr im laufenden Schulbetrieb saniert sein. Sämtliche Oberflächen wurden erneuert, eine moderne Lüftungsanlage sorgt dauerhaft für die Frischluftzufuhr. Dazu gibt es moderne, digitale Tafeln und teilweise neues Mobiliar.

Ab den Sommerferien in diesem Jahr wird dann das Erdgeschoss entkernt, um lärmintensive Maßnahmen noch in der schulfreien Zeit zu beenden. Bis zum Ende des Jahres 2020 wird die Bertha-Benz-Realschule also vollständig saniert sein.

Aber es wird nicht nur gebaut und saniert, auch die Planungen für andere Aktivitäten verfolgt Wiesloch weiter. Diese sind für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baiertal nahezu beendet, die Vergabe der Rohbau- und Holzarbeiten steht zur Entscheidung alsbald im Gemeinderat an, ebenso andere Maßnahmen. Der Spatenstich kann nach erfolgter Vergabe der Rohbauarbeiten dann voraussichtlich im Mai erfolgen.

Wann genau die Tiefgarage am Adenauerplatz wieder geöffnet werden kann, hängt davon ab, wann der Gemeinderat unter anderem über die jeweiligen Arbeiten entscheiden wird. Die laufenden Arbeiten in der Friedrichstraße könnten nach derzeitigem Stand in einigen Wochen abgeschlossen sein, denn im Mai soll die Straßendecke aufgebracht werden – Grundvoraussetzung für eine Zufahrt später in die Tiefgarage.