Der „Kubus am Adenauer“, das ehemalige Kaufhaus Dannheimer, nähert sich seiner Fertigstellung. In wenigen Wochen beziehen die ersten Mieter ihre Räume. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ein Großteil der dem Gebäude vorgehängten Metallfassade ist inzwischen angebracht, im Inneren des "Kubus am Adenauer", dem einstigen Kaufhaus Dannheimer, wird noch fleißig gewerkelt. In allen Etagen sind die Handwerker unterwegs.

"Wir stehen kurz vor der Fertigstellung und es wurden 30 Millionen Euro investiert", informierte Projektleiter Christian Trautmann von "Merz Objektbau" bei einem Presserundgang. Denn bereits in wenigen Wochen sollen seinen Worten nach die ersten Mieter einziehen: "Kik", ein Textildiscounter, und "Tedi", ein Unternehmen, das Ge- und Verbrauchsartikel für den täglichen Bedarf anbietet.

Eine offizielle Eröffnung wird es nach Trautmanns Worten allerdings nicht geben. "Zum einen wollen und können wir wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie keine große Veranstaltung durchziehen, zum anderen werden die Mieter schrittweise in ihr neues Domizil einziehen." So ist vorgesehen, eine Eröffnungsfeier zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Auf einer Gesamtfläche von etwa 6150 Quadratmetern sind Anmietmöglichkeiten für Einzelhandel und Gastronomie auf 3500 Quadratmetern sowie für Büros und Arztpraxen auf 2650 Quadratmetern in den Planungen vorgesehen. "Wir haben derzeit etwas mehr als 85 Prozent der Räumlichkeiten vermietet", berichtete Trautmann.

Schwierigkeiten gibt es derzeit noch, einen Mieter für den Gastronomiebereich zu finden. Hier stehen 270 Quadratmeter zur Verfügung. "Gerade in der heutigen Zeit ist dies sehr schwierig", gab er zu bedenken, dennoch wolle man an dem bisherigen Konzept festhalten. "Sollte dies auf längere Sicht nicht gelingen, werden wir uns zu überlegen haben, diesen Teil des Gebäudes für eine andere Nutzung umzuwidmen."

Wolfgang Heid (Fay Projects), Wolfgang Trautmann (Merz Objektbau) und Clemens Rapp (Fay, v.li.) verschafften sich einen Eindruck vom Fortschritt der Arbeiten. Foto: Pfeifer

Frei sind noch Handelsflächen im Erdgeschoss, so ein etwa 370 Quadratmeter großes Areal an der Friedrichstraße. Aber man zeigt sich zuversichtlich, auch hier bald Mieter zu finden. Das sagten Trautmann und Wolfgang Heid, der Vorsitzende und Sprecher der Geschäftsführung der in Mannheim ansässigen Firma "Fay Projects" – beide Unternehmen arbeiten am "Kubus" zusammen. Sie verwiesen auf die attraktive Lage im Herzen der Weinstadt.

Bereits feste Verträge haben die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), die Bäckerei Rutz (geplante Eröffnung ist im September) und die Energie Baden-Württemberg (EnBW) abgeschlossen. Zudem werden in naher Zukunft zwei Internisten-Arztpraxen sowie eine Zahnärztin in den "Kubus" einziehen, letztere nach derzeitigem Stand allerdings erst im Januar des kommenden Jahres. Mit integriert in den Gebäudekomplex ist zudem die Post.

Größter Einzelmieter ist die AOK mit einer Gesamtbürofläche von 1600 Quadratmetern, die Anfang September hier eröffnet. "Wir haben Verträge über eine bestimmte Laufzeit mit den Mietern abgeschlossen", erklärten Trautmann und Heid. Über die jeweilige Geltungsdauer dieser Vereinbarungen wollten sie sich nicht konkret äußern. Bis zum Einzug der ersten Mieter sollen auch die Sanierungsarbeiten des Straßenbelags in der Friedrichstraße abgeschlossen sein. Danach geht es in der Tiefgarage am Adenauerplatz weiter, die künftig von den Bauherren betrieben wird.

Für Kunden des Einzelhandels und Besucher der Arztpraxen stehen Fahrstühle zur Verfügung und zudem sind Umkleidemöglichkeiten und eine Küche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus vorgesehen. Über die genaue Zahl, wie viele Personen bei "Vollbelegung" künftig im Kubus arbeiten werden, konnte Trautmann keine Angaben machen: Das liege im Ermessen der jeweiligen Firmen und Einrichtungen.

Bei den Partnern "Merz Objektbau" und "Fay Projects" wurde von Anfang an eine Rollenverteilung vereinbart. Während sich Christian Trautmann (Merz) als Projektleiter schwerpunktmäßig um das bauliche Geschehen vor Ort kümmert, sind Wolfgang Heid und sein Team (Fay) für den kaufmännischen Part zuständig, also in erster Linie für die Vermarktung.

Das Projekt wurde nach der Insolvenz des Betreibers und Eigentümers des ehemaligen Kaufhauses "Dannheimer" 2012 ins Leben gerufen. Über einen längeren Zeitraum stand das Gebäude leer, ehe im Januar 2016 der Bauherr, die "City Center Wiesloch GmbH & Co. KG", gegründet wurde und kurz darauf das Kaufhaus inklusive der Nebengebäude erwarb. Nach intensiver Prüfung der Gebäudesubstanz stieg man in die Entwürfe ein.

Nach der Bewilligung des Bauantrags wurde in einem der ersten Schritte das einstige Gasthaus "Zum Engel" abgerissen, das direkt neben dem Dannheimer lag. Parallel dazu wurde über einen längeren Zeitraum das Gebäude entkernt. Zu diesem Zweck musste die bauausführende Firma in die bestehenden Tragkonstruktionen im Inneren eingreifen und neue Elemente einbauen, um so großzügige Flächen für die unterschiedlichen Nutzungen zu ermöglichen. Verschiedene Konzepte wurden im Wieslocher Gemeinderat präsentiert, ehe man sich für die jetzige Umsetzung entschied.