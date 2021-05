Wiesloch-Baiertal. (RNZ) In der Baiertaler Mühlstraße wird derzeit an mehreren Stellen gebaut: Der Gauangelbach wird hochwassersicher ausgebaut. Auf eine komplette Sperrung der Straße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, soll wegen der unmittelbaren Anwohner, die keine andere Zufahrtsmöglichkeit haben, möglichst verzichtet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings muss der Durchgangsverkehr von Autofahrern, Fahrradfahrern und auch von Fußgängern durch eine entsprechende Beschilderung unterbunden werden.

Hintergrund sind ein ungehemmter Durchgangsverkehr trotz der Baustelle und Passanten, die sich im unmittelbaren Baustellenbereich aufhalten und damit nicht nur sich selbst gefährden, sondern auch den Baubetrieb behindern. "Von der Bauleitung angesprochene Eltern zeigten sich in den vergangenen Wochen nicht immer einsichtig, was den Aufenthalt und damit die Gefährdung ihrer Kinder im Bereich der Baustelle angeht", heißt es in der Mitteilung. Für eine zügige und vor allem sichere Abwicklung der Bauarbeiten werden deshalb alle Anlieger und Besucher der Ortsmitte von Baiertal gebeten, um die Baustelle möglichst "einen großen Bogen zu machen" und die Mühlstraße als Durchgangsstraße zu meiden.