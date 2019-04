In einem von Ordensschwestern geleiteten Aids-Center in Nepal sind Jugendliche und Frauen untergebracht, die der Baiertaler Verein Funech unterstützt. Foto: privat

Wiesloch-Baiertal. (aot) Die Menschen in den ländlichen Gebieten Nepals sind nicht nur sehr arm - etliche von ihnen müssen sich auch mit dem Thema Aids und HIV-Infektion auseinandersetzen. Viele Männer arbeiten im benachbarten Indien, stecken sich dort mit dem Virus an und infizieren später ihre Ehefrauen und über diese die eigenen Kinder. Auch junge Frauen, die verkauft und im Nachbarland in die Prostitution gezwungen wurden, kommen infiziert, mittellos und von der Gesellschaft ausgestoßen nach Nepal zurück. Schon früh haben sich katholische Hilfsorganisatoren und Orden um solche Frauen und Kinder gekümmert. Der Baiertaler Verein "Future for Nepal’s Children" (Funech) hat, wie der Vorsitzende Manfred Brenneisen erklärt, Kontakt zu einem von Ordensschwestern geleiteten HIV/Aids-Center, in dem vier Frauen und 24 Jugendliche untergebracht sind. Der Verein legte jetzt seinen Jahresbericht vor und informierte über die Aktivitäten.

Wie es hieß, stehen die Bewohner des Centers ständig unter ärztlicher Kontrolle. Die teuren Medikamente bezahlt der Staat, nachdem sich in dem Land ein Bewusstsein für die Krankheit und die hiervon Betroffenen breitgemacht hat. Ansonsten werden die Kosten für die Kinder bis zur zwölften Klasse vom Kindermissionswerk Aachen übernommen. Da sich die Situation so weit verbessert hat, dass die HIV-Infizierten weitgehend normal am Leben teilnehmen und auf eigenen Füßen stehen können, wollen die Ordensschwestern gerne vier Jugendlichen eine weitere Ausbildung und ein Studium außerhalb des Centers ermöglichen, darunter zwei Mädchen, die gerne Ingenieurwesen beziehungsweise Medizin studieren wollen. Der Baiertaler Verein möchte diese Aktion gezielt unterstützen, was mit jährlich 850 Euro pro Person möglich wäre. Deshalb werden nun Paten gesucht, die die Ausbildungskosten - auch mit kleinen Beträgen - finanzieren.

Das Herzstück der Vereinsaktivitäten bildet schon seit Jahren das Karuna-Kinderhaus. Hier leben 45 Mädchen zwischen vier und 18 Jahren, die ansonsten kaum Chancen auf einen Schulbesuch oder eine Ausbildung hätten. Mit Vereinsmitteln wurde das Haus von 2008 bis 2010 gebaut und muss nun unterhalten werden. Im Jahr 2018 betrugen die laufenden Kosten 75.000 Euro. Für das laufende Jahr sind sie mit 80.000 Euro veranschlagt, davon werden 50.000 Euro durch Patenschaften und 30.000 durch freie Spenden finanziert. Konkret werden noch für acht Kinder Paten gesucht. Die Kosten bewegen sich zwischen 315 und 1375 Euro pro Kind, je nachdem, ob es sich um eine Schul-, Versorgungs- oder Vollpatenschaft handelt.

Unterstützt wird auch die St. Alphonsa‘s School im Süden Nepals, an der 680 Schüler bis Klasse neun unterrichtet werden. Funech gab hier im letzten Jahr 34.500 Euro für verschiedene Maßnahmen aus, wie zum Beispiel für die Errichtung eines Basketballplatzes sowie die Finanzierung der Laboreinrichtung; inzwischen flossen auch noch 40.000 Euro in die Anschaffung eines Schulbusses. In diesem Jahr soll eine Wasseraufbereitungsanlage (Kosten: zwischen 15.000 und 20.000 Euro) angegangen werden. Und als nächstes größeres Projekt ist noch der Bau einer Vorschule für Kinder von drei bis sechs Jahren geplant. Außerdem wurden in einer weiteren Schule in Karuna Bhawan für 65 Kinder aus sehr armen Familien die Schulgebühren, Unterrichtsmaterial und ein Gesundheitscheck übernommen. Die Don-Bosco-Schule in Lubhu erhielt für eine neue Wasseraufbereitungsanlage 9800 Euro und für das Don-Bosco-Ausbildungsinstitut ist in diesem Jahr ein Betrag von 7800 Euro für die Ausbildung von Schneiderinnen und Kosmetikerinnen eingeplant.

Insgesamt 144.000 Euro investierte Funech vergangenes Jahr, seit der Vereinsgründung im Jahr 2004 sind es laut Brenneisen 2,5 Millionen Euro. Der Verein arbeitet nahezu kostenfrei, es sind lediglich Geldtransferkosten und Kontoführungsgebühren angefallen. Alle Kosten, die mit Besuchen vor Ort zusammenhängen, wurden von den Vorstandsmitgliedern aus eigener Tasche bezahlt. Dies geschieht zwei bis dreimal pro Jahr, um zu gewährleisten, dass jeder gespendete Euro auch richtig ankommt. Aufgrund der guten Erfahrungen will der Verein auch in Zukunft Projekte mit Ordensschwestern und den Salesianer Don Boscos realisieren.

Info: An einer Patenschaft Interessierte können sich an den Vorsitzenden Manfred Brenneisen, Telefon 01 60/ 90 89 66 12, wenden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins "Future for Nepal’s Children" unter www.funech.com.