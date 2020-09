Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal. Am 30. September steht die städtebauliche Entwicklung auf dem Areal des Wichernhauses in Baiertal auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderats. Dabei geht es um die Frage, wie konkret die Rahmenbedingungen und Zielsetzungen für die dort vorgesehene Bebauung aussehen sollen. Im Vorfeld hatte sich bereits der Ortschaftsrat für den Vorschlag der Verwaltung einstimmig ausgesprochen, allerdings hat sich jetzt auch die Evangelische Kirchengemeinde Baiertal-Dielheim – Eigentümerin des Grundstücks – zu Wort gemeldet. Christoph Messer, Mitglied im Kirchengemeinderat, betonte gegenüber der RNZ, die Stadt wolle der Gemeinde die Pistole auf die Brust setzen. Konkret geht es darum, dass 15 Laubbäume im Auftrag der Kirchengemeinde auf dem Areal gefällt wurden – gegen einen Beschluss des Ortschaftsrats. Jetzt steht eine Neuanpflanzung im Forderungskatalog der Stadt.

Auch die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch, Monika Stein, hatte sich gegen eine solche Fällaktion ausgesprochen und dies nach einem Termin vor Ort auch kundgetan. Es ging dabei nicht um die Nadelbäume am Rand des Grundstücks, sondern um weitere 15 Laubbäume, die aus Sicht Steins erhalten werden sollten. Die Nadelbäume, so die Meinung eines Gutachters, der von der Kirchengemeinde beauftragt wurde, seien umsturzgefährdet und könnten potenziell erheblichen Schaden an Nachbargebäuden anrichten. Von dieser Rodung waren jedoch die Laubbäume ausgeklammert und dies habe man auch seitens der Stadt der Kirchengemeinde mitgeteilt. Entgegen der Vorgabe der Stadt, die Laubbäume zu erhalten, wurden inzwischen nahezu alle gerodet. "Dieser ökologisch und städtebaulich äußerst kritische Eingriff ist im Zuge der Planung auszugleichen und dies bedeutet: Neuanpflanzungen", sagte Delia Rothas von der Verwaltung bei der Vorstellung der Planungen im Ortschaftsrat Baiertal.

Christoph Messer sieht in den jetzt vorgestellten Auflagen allerdings große Schwierigkeiten, das geplante Projekt – neben einer Kindertagesstätte sollen auf dem etwas mehr als 3700 Quadratmeter großem Gelände auch Wohnungen oder Reihenhäuser entstehen – umzusetzen: "100 Quadratmeter an Fläche pro Baum macht es uns unmöglich, hier vernünftig in die Planungen einsteigen zu können", so Messer.

Harald Schneider, der Leiter des Bereichs Stadtentwicklung und Baurecht im Wieslocher Rathaus, verweist auf ein nochmaliges Treffen mit der Evangelischen Kirchengemeinde am Ende des Monats. "Wir wollen ein Konzept sehen, in dem die neu zu pflanzenden Bäume in das Gesamtbild des Grundstück integriert werden", betonte er. Zwar sei die Rodung außerhalb der Vegetationsperiode erfolgt und somit "rechtlich eigentlich zulässig", jedoch entgegen der Anordnung der Verwaltung erfolgt. "Und dies haben wir frühzeitig signalisiert", verweist Schneider auf die Kommunikation mit der Kirchengemeinde. Jetzt soll besprochen werden, wie das weitere Vorgehen und damit das Einhalten der städtischen Vorgaben umgesetzt werden könne. Die Neuanpflanzungen könnten durchaus auf dem gesamten Gelände verteilt werden und somit auch im Bereich des geplanten Kindergartens, so Schneider. "Ausgeklammert haben wir bewusst – sollten dort Reihenhäuser oder Doppelhaushälften entstehen – die Anpflanzung in privaten Gärten", sagte Schneider. Dadurch wolle man gewährleisten, dass die Neuanpflanzungen auch kontinuierlich gepflegt werden. In den von der Kirchengemeinde inzwischen eingereichten Machbarkeitsstudie sieht das Konzept zwei Varianten vor: Entweder, neben der Kindertagesstätte vier Stadthäuser oder alternativ dazu Reihenhäuser oder Doppelhaushälften. "In diese Konzepte können sicherlich die geforderten Bäume einbezogen werden", sagt Schneider.

Wie Baiertal Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann auf RNZ-Nachfrage ergänzte, habe sich der Ortschaftsrat in einer nichtöffentlichen Sitzung klar gegen die Abholzung der Laubbäume ausgesprochen. "Plötzlich habe ich einen Anruf erhalten mit dem Hinweis, die Bäume sind weg", sagte er. Klar sei daher, dass man jetzt auf der Einhaltung der städtischen Vorgaben bestehe. "Klar, es geht in den jetzt noch anstehenden Verhandlungen darum, einen Kompromiss zu erzielen, um dann die Einzelheiten in einen zu erstellenden Bebauungsplan zu integrieren."

Die Evangelische Kirchengemeinde hatte auf ihrer Homepage unter anderem zu diesem Themenkomplex aufgeführt, man "wartet auf die Bereitschaft der Kommune, sich mit den berechtigten Interessen der Evangelischen Kirchengemeinde auseinanderzusetzen und gemeinschaftlich eine Lösung zu finden, die Umweltschutz und soziale Aspekte ausgleicht". Es gehe nicht darum, das Grundstück zu vermarkten, um die Taschen ortsfremder Investoren zu füllen, sondern um Gebäude in Baiertal zu bauen.