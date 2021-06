Wiesloch. (hds) Es waren in erster Linie wirtschaftliche Überlegungen, die für den Umzug der Wieslocher Konditorei und Bäckerei Behr von der Hauptstraße 122 in die Hauptstraße 102 ausschlaggebend waren. "Wir haben aufgrund der Pandemie alles überdenken müssen und haben auf die veränderte Situation entsprechend reagiert", so Inhaberin Gabi Behr, die mit ihrem Mann Karl-Heinz zudem das Café am Rathaus betreibt, außerdem noch seit vier Jahren ein Geschäft in Leimen.

Lange musste der Laden geschlossen bleiben, Gäste und damit Umsatz blieben aus, dies sei für die jetzige Entscheidung in Wiesloch ausschlaggebend gewesen. So werden jetzt in den neu bezogenen Räumlichkeiten – in der ehemaligen Rutz-Filiale – selbst gemachte Pralinen, Backwaren sowie Torten und Kuchen in großer Auswahl angeboten, allerdings gibt es keine Sitzgelegenheiten mehr zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen.

Die Behrs sind seit 1995 in der Weinstadt präsent und in der Hauptstraße 122 boten sie über einen Zeitraum von acht Jahren ihre Ware an – und eben mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten. Die Rahmenbedingungen hätten es notwendig gemacht, sich nunmehr zu verkleinern. Mit ausschlaggebend für den Neustart in die "kleine" Filiale sei nach Angaben Behrs auch die Tatsache gewesen, dass Sohn Felix in die unternehmerischen Fußstapfen seiner Eltern treten wird. Der 23-Jährige wird das Familienunternehmen weiterführen. Im kommenden Frühjahr plant er, die Meisterprüfung im Konditorenhandwerk zu machen.

Großes Lob zollte Gabi Behr der Kundschaft, die auch in einer schwierigen Phase die Treue gehalten habe. "Für uns mit ein Grund, einen Neustart zu wagen".

Bei der Eröffnung hatten Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Wirtschaftsförderin Cornelia Schneider vorbeigeschaut, um gute Wünsche für das Vorhaben zu übermitteln. Als Geschenk überreichten sie eine Wanduhr, verbunden mit dem Hinweis, damit sei man "am Puls der Zeit".