Wiesloch. (pol/slb) Denkbar schlecht ging das Multitasking für einen Autofahrer aus: Als der Skoda-Fahrer am Donnerstag gegen 20 Uhr in Wiesloch unterwegs war, wollte er beim Fahren sein Radio bedienen. Er war kurz abgelenkt und driftete in der Alten Heerstraße in Richtung Gehweg ab. So erklärte der Fahrer später der Polizei den Unfallhergang.

Denn er fuhr mit voller Wucht auf einen Renault am Straßenrand. Und dieser Aufprall hatte es in sich: Nicht nur der geparkte Wagen bekam einen Stoß, er prallte auch gegen die zwei Autos dahinter. Diese Kettenreaktion wird teuer: Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 13.000 Euro.

Das Fahrzeug des 52-Jährigen und der Renault waren so ramponiert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer muss sich aber auf eine Anzeige einstellen.