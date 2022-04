Wiesloch. (seb) Den Kassenzettel aufheben und griffbereit halten, das sollten sich alle merken, die bei Lidl in Wiesloch einkaufen. Außerdem sollten sie ganz genau hinschauen, wo und wie sie dort parken.

Ein verärgerter Leser hat sich bei der Wieslocher Redaktion gemeldet mit einer Geschichte, die auf den ersten Blick an das Befremden über die neuen Parkregeln in der Stadt-Galerie 2019 erinnert. Natürlich müssen die Einkaufsmärkte darauf achten, dass ihnen keine "Wildparker" die Flächen zustellen, die eigentlich für die Kundschaft gedacht sind. Aber der Dienstleister, den Lidl mit der Parkplatz-Überwachung betraut hat, achtet offenbar nicht nur darauf, wie lange ein Auto abgestellt wird, sondern auch, wie ordentlich.

Unser Leser berichtet, dass er knapp 43 Euro – Vertragsstrafe von rund 25 Euro plus Bearbeitungsgebühr, Nebenkosten, Porto und Kosten für die Ermittlung des Fahrzeughalters – zahlen müsse. Und das, weil er angeblich nicht korrekt zwischen den Markierungen, sondern auf einer Linie geparkt habe. Ein Knöllchen habe er an seinem Auto dabei gar nicht bemerkt.

"Auf dem Beweisfoto sehe ich kein falsches Parken. Außerdem wird auf Schildern nur deutlich auf eine Vertragsstrafe bei Parkzeitüberschreitung hingewiesen, was bei mir nicht der Fall war", berichtet unser Leser. Und mal abgesehen davon, dass er bestreitet, etwas falsch gemacht zu haben: Ihm ist jede Lust vergangen, noch mal bei Lidl einzukaufen. Über derart "kundenfeindliches Verhalten" des Dienstleisters sei er "zutiefst verärgert". Da werde seiner Meinung nach "ein Grund fingiert", um "abzukassieren".

Und er vermutet, dass es anderen ebenso geht, die sich mit so einem Knöllchen herumärgern oder sogar so weit gehen, Widerspruch einzulegen – wie unser Leser, der nach mehreren Monaten noch immer auf eine Antwort wartet.

Auf RNZ-Anfrage erläutert die Lidl-Pressestelle, dass man der Kundschaft für einen bequemen Einkauf ausreichend Parkmöglichkeiten bieten wolle. Die Parkdauer werde im Allgemeinen über Parkscheiben im Fahrzeug oder neuerdings auch über Sensoren im Boden erfasst. In Wiesloch sei eine Parkscheibe erforderlich, auf die Regeln weise man über die entsprechenden Hinweisschilder und Kennzeichnungen hin.

Bis zu 90 Minuten sei das Parken bei Lidl in Wiesloch kostenlos. Lidl räume eine gewisse "Karenzzeit" über die freie Parkzeit hinaus ein, damit die Kundschaft auch ergänzende Einkäufe in der Nähe erledigen könne. Bei einer deutlichen Überschreitung der 90 Minuten falle eine Strafe von bis zu 30 Euro an, was Lidl als "dem öffentlichen Verkehr angepasst" bezeichnet – im Fall unseres Lesers kamen weitere Kosten hinzu, weil er offenbar nicht rechtzeitig reagierte.

Lidl weist ausdrücklich auf Folgendes hin: "Die Gebühr kann jedoch storniert werden, sollte durch den Lidl-Kassenzettel eine längere Einkaufsdauer nachgewiesen werden können. Diese Möglichkeit besteht auch für Kunden, die beispielsweise auf zwei Stellplatzbuchten geparkt haben."

Das Unternehmen ergänzt, dass es nicht von dem durch den Dienstleister verhängten Verwarnungsgeld profitiere. Mit dieser Vorgehensweise, um zwischen Lidl-Kunden und Falschparkern zu differenzieren, "haben wir gute Erfahrungen gemacht".