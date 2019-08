Ein großes Publikum genoss die wunderbar entspannte Atmosphäre am neuen "Bronner-Platz" unterhalb der evangelischen Stadtkirche. Dort fand das zweite Klappstuhl-Konzert in Wiesloch statt. Die Lieder von Sänger und Gitarrist Robin Carpe luden die Zuhörer zum Genießen und Mitsingen ein. Die neue Veranstaltungsreihe kommt offenbar bestens an. Die Besucher waren ebenso begeistert wie der Künstler. Foto: Agnieszka Dorn

Wiesloch. (agdo) Die Weinstadt Wiesloch hat einen neu benannten Platz: Unterhalb der evangelischen Kirche, an der Ecke der Pfarrstraße mit der Rathausgasse, wurde im Rahmen des Klappstuhl-Konzerts am vergangenen Donnerstag der "Bronner-Platz", benannt nach dem Wieslocher Apotheker und Weinbaupionier Johann Philipp Bronner, offiziell eingeweiht. Das neue Schild enthüllte Bürgermeister Ludwig Sauer zusammen mit Michael Maier vom Verein Stadtmarketing und Michael Thomeier von der Sparkasse.

Der Platz sei zwar nicht groß, aber dennoch wichtig, sagte Bürgermeister Ludwig Sauer bei der Einweihung. Denn hier unterhalb der evangelischen Kirche Ecke Pfarrstraße/Rathausgasse habe Johann Philipp Bronner gewohnt. Beim Wieslocher Stadtfest und bei "Wein und Markt" flanierten hier viele Menschen entlang. Das Schild hatte Michael Maier vom Stadtmarketing gestaltet, es zeigt ein Porträt Johann Philipp Bronners und sein Wohnhaus. Zudem wird erklärt, wer Bronner war: "Johann Philipp Bronner war Apotheker in Wiesloch und wurde zu einem der führenden deutschen Weinbau-Experten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren heiratete Bronner 1816 die Tochter des Wieslocher Stadt-Apothekers Georg F. Märklin und übernahm die Leitung der Apotheke, die sich damals hier an der Ecke Pfarrstraße/Rathausgasse befand", steht unter anderen auf dem Schild. Johann Philipp Bronner wurde 1792 in Neckargemünd geboren und verstarb 1864 in Wiesloch. Bronner war selbst Sohn eines Apothekers, studierte in Durlach und machte 1815 das Staatsexamen in Pharmazie.

Nach der offiziellen Einweihung des Platzes startete das zweite Wieslocher Klappstuhl-Konzert. Wie bei der Premiere am Fontenay-aux-Roses Platz mit Stefan Zirkel und Peter Kassner war es ein voller Erfolg. Diesmal sorgte der Heidelberger Sänger Robin Carpe mit Songs quer durch die Musikgeschichte und eigenen Liedern für beste Stimmung. Es war proppenvoll an diesem lauen Sommerabend, das Wetter hatte gehalten, der befürchtete Regen war ausgeblieben. Die Zuhörer hatten ihre Klappstühle von zu Hause mitgebracht und machten es sich bequem. Einige saßen auf Decken und auf den Treppen, die zur evangelischen Kirche hochführen. Andere hatten direkt oben an der Kirche Platz genommen, von dort hatte man einen schönen Blick auf das Geschehen.

Viele hatten Sekt mitgebracht, ließen die Korken knallen und genossen die schöne Musik. Andere tranken ein erfrischendes Bier oder andere Getränke und aßen eine Kleinigkeit. Als die Sonne unterging, wurde es kühl und einige wärmten sich mit mitgebrachten Decken. Die Atmosphäre rund um den neuen Platz war stimmungsvoll und das Publikum bestens gelaunt. Eine Familie mit zwei Kindern aus Wiesloch war von der Idee der Klappstuhl-Konzerte begeistert. "Es ist so ungezwungen, man kann kommen und gehen, wann man möchte, und auch die Kinder finden das ganz toll", sagte die Besucherin.

Robin Carpe, bekannt auch als Frontmann der Band "As Far As Low", hatte genau das richtige Programm für dieses entspannte Ferien-Event ausgesucht. Durch die Innenstadt hallten die Klänge von "Price Day", "Save Tonight" oder "Shape of You". Die Besucher sangen und klatschten begeistert mit. Zwischendurch streute der Sänger und Gitarrist seine beiden selbst geschriebenen Songs "When we were young" und "Stand up tell" ein. Ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum den Künstler nicht gehen. Er habe so etwas in Deutschland noch nie erlebt, dass die Leute ganz ungezwungen ihre Klappstühle mitbringen und sich von der Atmosphäre und der Musik einfach treiben lassen, sagte Robin Carpe am Schluss am Rande der Veranstaltung begeistert. Er kenne so etwas nur von Irland, meinte der Sänger.