Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit im Raum Wiesloch hat sich von Februar auf März um 52 auf 2401 Personen verringert. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug damit im März 4,3 Prozent, im Februar waren es 4,4 Prozent und vor einem Jahr 3,3 Prozent.

Dabei meldeten sich im März 419 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 475 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 25 auf 361 gestiegen.

Insgesamt sind laut der Mitteilung fast 58 Prozent der Arbeitslosen Männer, neun Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, mehr als 36 Prozent sind 50 Jahre und älter. Über 32 Prozent sind Langzeitarbeitslose, fast zehn Prozent sind Menschen mit schweren Behinderungen und knapp 33 Prozent der Arbeitslosen haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Von den 419 Personen, die sich im März als arbeitslos meldeten, hatten 169 zuvor eine reguläre Beschäftigung, 127 hatten eine Ausbildung durchlaufen oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilgenommen, beispielsweise an Fortbildungen. Von den 475 Personen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 150 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 140 starteten eine Ausbildung oder eine der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen.

Im Gesamtbezirk der Heidelberger Arbeitsagentur ist die Arbeitslosigkeit leicht um 560 auf 17.913 Personen zurückgegangen, im Vergleich zum Vorjahr waren es jedoch 3609 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk betrug damit im März 4,7 Prozent.

Die Zahl der Unterbeschäftigten betrug im Gesamtbezirk 22.545, das sind gegenüber dem Vorjahr 15,8 Prozent mehr. Hier werden neben den registrierten Arbeitslosen auch die Personen aufgeführt, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht in der regulären Statistik auftauchen.

Zur Kurzarbeit lagen der Agentur für den Gesamtbezirk im Februar insgesamt 9953 geprüfte Anzeigen vor, die über 110.000 Personen betreffen – gezählt seit April 2020. Im März gingen im Agenturbezirk 1270 neue Kurzarbeits-Anzeigen ein, die 17.244 Personen betreffen. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 1139 Anzeigen weniger und 16.007 Personen weniger. Diese Zahlen stellen den maximal möglichen Rahmen für Kurzarbeit dar, wie viele Menschen genau davon dann betroffen sind, hat die Agentur aktuell nicht mitgeteilt. Im Januar waren es fast 64.000 Personen in 5550 Betrieben.

Den im Vergleich zum Vorjahr hohen Stand der Arbeitslosigkeit schreibt die Agentur nach wie vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu. Während der jetzt verzeichnete leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit zeige, dass der Arbeitsmarkt der Region robust sei und das Instrument der Kurzarbeit wirke, gebe es im speziellen besonders betroffene Personengruppen, hebt die Arbeitsagentur in ihrer Mitteilung hervor.

So hat insbesondere die Zahl der Langzeitarbeitslosen den Daten der Agentur zufolge zugenommen. Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt eine Zunahme innerhalb von einem Jahr um 56 Prozent, so die Arbeitsagentur. Das bedeutet absolut betrachtet einen Anstieg von 3850 auf 6030 Personen im Gesamtbezirk. Damit stieg der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen Personen von 27 auf 34 Prozent.

"Wir beobachten diese Entwicklung genau und setzen zusammen mit den Jobcentern Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis alles daran, diese Entwicklung in den Griff zu bekommen", teilt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit, mit. "Leider sind von der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt Menschen besonders betroffen, die es sowieso bei der Arbeitssuche schon schwer haben. Alleinerziehende, ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind von der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt besonders betroffen."

Der Stellenbestand im Gesamtbezirk ist laut Agentur im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent gestiegen und bietet damit auch Chancen. Agentur für Arbeit und Jobcenter erarbeiten gemeinsam individuelle Integrationslösungen für Arbeitgeber. Mit Eingliederungszuschüssen, dem Teilhabechancengesetz und Weiterbildungen stehen zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Beschäftigungschancen von Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, deutlich zu verbessern.