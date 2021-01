Wiesloch. (RNZ) Es hört sich an wie Sturmböen und Flutwellen: Unter, aber buchstäblich auch mit Hochdruck laufen gegenwärtig die Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage unter dem Adenauerplatz. Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, kommt die Geräuschkulisse vom sogenannten Hochdruckwasserstrahlverfahren: Damit wird der Bodenbelag der Garage zurzeit abgeschliffen.

Parallel zu diesen Arbeiten wird auch die neue Lüftungsanlage eingebaut, so die Stadt. Die vorbereitenden Arbeiten hierzu wie die Demontage der alten Anlage und der Aufbau des Abluftturms sind bereits erfolgt. Danach folgen noch die Malerarbeiten sowie die Brandschutzmaßnahmen.

Im Zusammenhang mit dem Neu- und Umbau des "Kubus am Adenauer" im Gebäude des ehemaligen "Dannheimer" sowie mit der Umgestaltung von Friedrichstraße und Hauptstraße in diesem Bereich soll auch die Tiefgarage bald in neuem Glanz erstrahlen. Durch die bereits erfolgten Baumaßnahmen und durch die noch anstehenden Arbeiten in der Tiefgarage erhofft sich die Stadt in den kommenden Wochen eine deutliche Aufwertung des ganzen Umfelds in dieser zentralen Innenstadtlage. Mit dem Abschluss dieser Sanierung soll dann auch der Wochenmarkt an seinen angestammten Standort zurückkehren.