Wiesloch. Auf die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" von AOK, ADFC und den Radsportverbänden am 1. Mai haben die Veranstalter die Beschäftigten der Heidelberger Druckmaschinen (HDM) in Wiesloch eingestimmt. Großes Interesse fand der Stand mit vielen Infos rund ums Rad. Der ADFC bot eine Ergonomieberatung für das richtige Sitzen auf dem Rad an, um Gesundheitsprobleme zu vermeiden. "Häufigstes Problem ist meist eine falsche Sattelhöhe", weiß Michel Fröhlich vom ADFC.

"Wie kaum eine andere Sportart lässt sich Radfahren gut in den Alltag einbauen. Schon jetzt radeln immer mehr Menschen zur Arbeit und wir wollen, dass es noch viel mehr werden", sagt Klaus Fabian, AOK-Koordinator der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". Im vergangenen Jahr nutzten rund 10.400 Arbeitnehmer in Baden-Württemberg das Angebot. Davon allein im Bereich der AOK Rhein-Neckar-Odenwald 1300 Pedalritter.

Auch Alexander Berger, Koordinator Betriebliches Gesundheitsmanagement bei HDM, bestätigt das wachsende Interesse am Bewältigen des Arbeitswegs mit dem Rad. Bei der HDM-Aktion "WieBike", die eine Ein- und Ausfahrt durch Schleusen ins Werk Wiesloch mit dem Fahrrad ermöglicht, haben sich zwischenzeitlich 1300 Mitarbeiter angemeldet.

"Das sind deutlich mehr, als vorher ihr Fahrrad in den Ständern außerhalb des Geländes abgestellt haben. Selbst in diesem Winter sind 200 Mitarbeiter täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren", sagt Berger. So radelt zum Beispiel HDM-Mitarbeiter Gerald Knebel die 13 Kilometer von seinem Wohnort Waghäusel nach Wiesloch. Es ist für ihn Stressabbau und trägt zu seiner Ausgeglichenheit bei. An der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" beteiligt er sich schon seit vielen Jahren.

"Mit ihrer Teilnahme tun die Radler nicht nur viel für ihre Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch für die Umwelt", sagt Fabian. "Nicht nur die vielen Vorteile und das schöne Frühjahrswetter erleichtern den Start, auch das gemeinsame Fahren und der Austausch mit Kollegen", so Fabian weiter.

Teilnehmen an der Aktion können Einzelfahrer wie auch Teams, die an mehr als 20 Tagen im Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 31. August mit dem Rad zur Arbeit fahren. Wer mitmacht, kann attraktive Preise gewinnen (Infos hier).

Aber auch wer keinen Preis gewinnt, gehört zu den Gewinnern. Denn wer aufs Rad steigt, profitiert auf jeden Fall:

- Regelmäßiges Radfahren stärkt Herz und Kreislauf und regt den Stoffwechsel an. Überflüssige Pfunde verschwinden leichter. Wer es auf 15 Stundenkilometer Geschwindigkeit bringt, verbrennt etwa 400 Kilokalorien pro Stunde - ungefähr so viel wie ein Stück Käsekuchen.

- Radfahren schont die Gelenke. Deshalb ist es besonders geeignet für Menschen, die ohnehin schon Gelenkprobleme haben oder zu viel wiegen.

- Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur das Immunsystem und macht fitter gegen Erkältungen, sondern beugt auch schlechter Stimmung vor.

Schon 30 Minuten am Tag senken das Risiko für typische Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden deutlich. Diese Vorteile wissen auch Arbeitgeber zu schätzen. Viele von ihnen unterstützen deshalb die jährliche Aktion. "Schließlich haben die Betriebe direkt etwas davon, wenn ihre Beschäftigten fitter, gesünder und motivierter durch regelmäßige Bewegung sind", sagt Fabian.