Wiesloch. (hds) Primeln, Narzissen, vielleicht auch den einen oder anderen Sack Rindenmulch oder Erde: Vieles stand bei der Wiedereröffnung der Gartencenter auf der Einkaufsliste. "Es wird Zeit, ich muss endlich im Garten loslegen", berichtete eine Dielheimer Kundin im Wieslocher "Florapark".

Seit dem gestrigen Montag kann Grünes und Buntes sowie alle notwendigen Utensilien für den heimischen Garten oder die Vase im Wohnzimmer eingekauft werden. Im "Florapark" in Wiesloch herrschte zwar am Wiedereröffnungstag emsiges Treiben, der Ansturm hielt sich jedoch in überschaubaren Grenzen. "Wir haben hier bei uns eine sehr große Verkaufsfläche und so können sich unsere Kundinnen und Kunden gut verteilen, ohne sich zu nahe zu kommen", erklärte Alexander Wagner, der gemeinsam mit seiner Schwester Susanne Dürr das Wieslocher Gartencenter führt. So können sich derzeit bis zu 450 Besucherinnen und Besucher in den Räumlichkeiten aufhalten und auch im Eingangsbereich wird der "Zustrom" kontrolliert.

"Klar, wir freuen uns natürlich, wieder Kundinnen und Kunden bei uns im Hause begrüßen zu dürfen", zeigte sich Wagner erleichtert über die Öffnung. Erst vor einer Woche sei dies endgültig klar gewesen. Ursprünglich war seitens der Landesregierung angedacht worden, nur im Außenbereich zu verkaufen. "Das hätte sicherlich eine große, logistische Herausforderung mit sich gebracht und zudem wären wir doch stark vom Wetter abhängig gewesen."

Das Prinzip von "click und collect", also bestellen und abholen, habe sich während der Schließungsphase als wenig effizient erwiesen. "Die Kunden wollen Farben sehen, riechen und sich inspirieren lassen", betonte Wagner, und dies gehe nur vor Ort. Demzufolge habe sich über diesen Weg der Umsatz in "überschaubaren Grenzen" gehalten. "Letztendlich hat sich das nicht wirklich gerechnet."

Während des Lockdowns seien laut des Geschäftsführers 60 bis 70 Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit gewesen, andere dagegen hätten sich um die Pflanzen gekümmert und die Wiedereröffnung vorbereitet. So habe man die Warenanlieferung koordiniert alles für den gestrigen Montag vorbereitet. "Heute haben wir fast die gesamte Mannschaft an Bord, um auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können."

Unverständnis zeigte Alexander Wagner gegenüber der Regelung, dass speziell einige Discounter "artfremde" Produkte in ihrem Angebotsportfolio hatten. "Das hat mich schon aufgeregt, wenn beispielsweise mit einer Sonderaktion Kettensägen angeboten werden und zwar dort, wo in erster Linie Lebensmittel verkauft werden", kritisierte er. Im "Florapark" gibt es derzeit keine Einschränkungen bei den Produkten, die zum Verkauf angeboten werden. "Wir bieten all das an, was wir zuvor auch über ,click und collect’ veräußert haben."

Auch zwei Besucherinnen aus Leimen zeigten sich erfreut, wieder direkt im Geschäft auf Warensuche gehen zu können. "Jetzt ist die Zeit, in der wir auf jeden Fall in unserem Garten aktiv sein müssen", begründeten sie ihren Besuch im Gartencenter. In den Einkaufswagen herrschte am Eröffnungstag bunte Vielfalt vor, und alle Besucherinnen und Besucher waren sich einig: "Es ist besser direkt vor Ort einzukaufen, da hat man mehr Überblick über das Angebot."