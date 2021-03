Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es ist heute der vierte, "offene" Tag nach der coronabedingten monatelangen Zwangspause für den Einzelhandel. Mitte Dezember des Vorjahres hieß es "Dichtmachen", jetzt haben Kundinnen und Kunden wieder die Möglichkeit, direkt vor Ort einzukaufen. Dennoch: In den ersten Tagen blieb es eher ruhig, auch wenn im Gegensatz zu den zurückliegenden Wochen doch deutlich mehr Menschen im Zentrum der Weinstadt unterwegs waren.

"Viele wussten nicht, dass es seit Montag wieder richtig losgehen werde", klang allerorts Kritik an der Informationspolitik des Landes durch. So ging es auch Jutta Schmidt. In ihrer Boutique "Madame" in der Hauptstraße, die vor 36 Jahren von ihrer Mutter Hildegard Imhoff gegründet worden war, sei es am Montag "doch ganz gut" losgegangen. Allerdings, so Schmidt, habe sie von den Öffnungsmodalitäten erst aus den Medien erfahren. "Auch meine Kundinnen waren anfänglich sehr verunsichert, viele dachten, sie müssten einen Termin zum Besuch bei ,Madame’ ausmachen", kritisierte sie. Seit dem Lockdown Ende letzten Jahres habe sie bis zum Montag "keinen Cent" in der Kasse gehabt, ebenfalls nicht während der angeordneten Schließung im Frühjahr 2020. "Und jetzt muss die Frühjahrskollektion bezahlt werden."

Dennoch sieht sie einen Silberstreif am Horizont. "In den ersten Tagen waren viele Stammkundinnen bei mir", erzählte sie. Langjährige Bindung zahle sich somit aus. Nur selten seien Schnäppchenjäger dabei gewesen, auch wenn Jutta Schmidt in den kommenden Tagen Teile ihrer Ware günstiger anbieten will.

Ein paar Meter weiter, auf der anderen Seite der Hauptstraße, betreibt Michael Weiß zusammen mit Sibylle Boeke das "Panama". In dem Outdoorgeschäft, so Weiß, habe sich der Andrang bis jetzt in überschaubaren Grenzen gehalten. "Renner sind derzeit Wanderschuhe, aber genau in diesem Bereich haben wir Schwierigkeiten mit dem Nachschub seitens der Lieferanten." Der Inhaber sieht den Grund dafür in der hohen Nachfrage im Vorjahr und auch im Online-Handel. Für das "Panama" habe sich "Click und Collect", bestellen und abholen, nicht wirklich gerechnet, wie Weiß mitteilte. "Wir hatten mit dieser Möglichkeit im Januar und Februar dieses Jahres so viel Umsatz wie im Januar 2020 an zwei Tagen", berichtete er. Auch von ihm gab es Unverständnis bezüglich der Informationspolitik. So habe der Inhaber erst am Sonntag, einen Tag vor der Wiedereröffnung, genaue Informationen erhalten, wie alles ablaufen solle.

Im Schmuck und Uhrengeschäft Braun, das nun bald in der dritten Generation betrieben wird, waren die Tage mit Batteriewechsel für Uhren geprägt. "Da haben wir derzeit alle Hände voll zu tun", sagte Vanessa Braun. Aber auch sie und Erik Braun äußerten Unverständnis über die zu kurzfristige Information von Seiten des Landes. "Wir haben die Regularien für die Wiedereröffnung mehr oder minder aus den Medien erfahren. Uns ging es dabei nicht besser als unseren Kunden." Außer Kurzarbeitergeld sei noch keine Unterstützung geflossen. "Wir müssen uns eben selbst helfen", meinte Erik Braun. "Click und Collect" sei eher bescheiden gelaufen, jetzt hofft man bei den Brauns in der Hauptstraße – das Geschäft wurde 1952 vom Großvater gegründet – auf bessere Zeiten.

Noch schwieriger gestaltet sich die Lage für die Reisebüros. Marita Althaus von der "Flugbörse" berichtete, bei Buchungen seien die Menschen derzeit doch sehr zurückhaltend. "In den ersten Tagen hatte ich nur wenige Anfragen und eben hat ein Mann eine Reise nach Mallorca für den September gebucht." Aus ihrer Sicht sei der Wunsch, in die Ferne zu reisen, sicherlich groß, jedoch herrsche jetzt noch große Verunsicherung vor. "Keiner weiß, unter welchen Bedingungen man wie und wohin reisen kann", zeigte sie Verständnis. Mit einer Rufumleitung sei sie auch im heimischen Domizil erreichbar gewesen.

Positiv bewerte Althaus die Tatsache, dass sie bereits zweimal die Überbrückungshilfe erhalten habe, in der auch teilweise die entgangenen Provisionszahlungen berücksichtigt worden seien – zumindest für die fest gebuchten Reisen.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann gab sich erleichtert. "Ich freue mich riesig, wieder mehr Menschen in der Innenstadt zu sehen. Für die Einzelhändler gibt es mit der Öffnung der Geschäfte endlich wieder eine Perspektive, durch die Pandemie zu kommen. Meine Freude verbinde ich mit dem Appell an die Bürgerinnen und Bürger, lokal einzukaufen und unsere Innenstadt zu stärken." Aktuell wirbt ein kleiner "Imagefilm" für den Einkaufsstandort Wiesloch. Die Botschaft "kauf lokal" wird hierbei unter anderem von ganz besonderen Schauspielern und Schauspielerinnen verkörpert.

Vor der Kamera stehen 20 Wieslocher Gastronomen, Einzelhändler, Dienstleister und Handwerker, die alle zusammen Lust auf lokales Einkaufen in Wiesloch machen wollen. Die Idee zum Film hatten Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Maier in Kooperation mit Ines Adam (Öffentlichkeitsarbeit) von der Stadt Wiesloch, die gemeinsam das Konzept erarbeiteten.

Aufgenommen, geschnitten und zusammengestellt wurde der zweiminütige Film dann von Maier selbst, der ihn mit seiner Kreativagentur für das Stadtmarketing umsetzte. Zu sehen ist dieser Film unter www.wiesloch.de.