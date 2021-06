Wiesloch. (RNZ) "Die Stimmung gegenüber der Polizei wird aggressiver": Das berichtete Wieslochs Revierleiter Peter Albrecht der CDU-Landtagsabgeordneten Christiane Staab, die nach eigener Auskunft auf den regelmäßigen Austausch mit den Ordnungshütern Wert legt. Gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern seines Führungsteams beklagte Albrecht den abnehmenden Respekt von Teilen der Gesellschaft gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen, die bei Einsätzen zunehmend Weise Angriffen ausgesetzt seien.

"Auch das Internet und die Sozialen Medien spielen hier eine wichtige Rolle. Viele Polizeieinsätze werden mittlerweile gefilmt und ins Netz gestellt", so Albrecht. "In Erinnerung geblieben ist mir eine tumultartige Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen in der Wieslocher Hauptstraße vergangenen September. Erste Sequenzen des polizeilichen Einschreitens waren bereits online zu sehen, als die ersten Streifenwagen von insgesamt elf eintrafen. Meist ist dann nur zu sehen, dass Polizeibeamte unmittelbaren Zwang ausüben, da sie das Recht durchsetzen und beispielsweise einen Täter festnehmen. Dafür gibt es klare gesetzliche Grundlagen. Dass einem solchen notwendigen Handeln eine Straftat vorausging, das wird bewusst weggelassen, das ist natürlich in den Videoclips nicht zu sehen. Und dass unsere Beamtinnen und Beamten selbstverständlich auch ihre Eigensicherung im Blick haben müssen, das spielt natürlich auch keine Rolle", so Albrecht.

In allen Situationen gehe die Polizei deeskalierend und empathisch vor, erklärte er. Nicht nur bei Demonstrationen oder den allmontäglichen Versammlungen der "Querdenker" in Walldorf werde das von manchen Beteiligten, aber auch von Gegendemonstranten, indes als Schwäche ausgelegt. Albrecht: "Das Gewaltmonopol des Staates wird infrage gestellt und das Vertrauen in uns unterhöhlt. Das darf aber nicht zur Handlungsunfähigkeit der Polizei führen. Viele unserer Einsätze werden gerichtlich überprüft. Noch nie musste ich vor Gericht so oft aussagen wie aktuell. Das ist aber kein Problem, denn uns kann jeder über die Schulter schauen. Wir legen offen unsere Entscheidungsgründe dar."

Die vielfältigen neuen Aufgaben während der Corona-Pandemie, etwa das Kontrollieren der Maskenpflicht, führten zu weiteren Konflikten: "Corona stellte einen Turbo für die Problemstellungen dar, die schon eine ganze Zeit lang existieren", konstatierte der Wieslocher Polizeichef.

Ein weiteres Anliegen Albrechts: "Meine Jugendsachbearbeiter berichten mir, dass es aus erzieherischen Gründen gerade bei Jugendlichen wünschenswert wäre, das ‚beschleunigte Verfahren‘ häufiger anzuwenden." Gemäß der Strafprozessordnung könne bei einfachen Delikten und klarer Beweislage schnell verhandelt werden, dann folgten die Konsequenzen "auf dem Fuße" und die Lehre daraus präge sich nachhaltiger ein. Eine Forderung, die Staab unterstützt: Hierfür brauche man aber mehr Personal.

Weitere Themen des Gesprächs waren, auch mit Blick auf die Pro-Palästina-Demonstration kürzlich in Mannheim, der zunehmende Antisemitismus, aber auch die Einstellungsoffensive der Polizei.

Zum grün-schwarzen Koalitionsvertrag äußerte das Polizeiteam sich kritisch: Die Anhebung der Höchstgrenze der "geringen Menge" bei Cannabisbesitz von sechs auf zehn Gramm berge Gefahrenpotenzial. "Der mittlerweile hohe Wirkstoffgehalt kann heutzutage bereits nach wenigem Cannabiskonsum psychische Erkrankungen auslösen." Peter Albrecht warnte: "Auch unsere Drogenpräventionsveranstaltungen an Schulen sehen wir durch die Anhebung gefährdet." Christiane Staab warnte ebenfalls davor, den Konsum von Cannabis zu verharmlosen: Sie wolle die Drogenpräventionsmaßnahmen forcieren: "Wir müssen aufzeigen, wie gefährlich der angeblich so harmlose Konsum von Cannabis ist."

Abschließend forderte die CDU-Politikerin mehr Respekt vor der Arbeit der Polizei: "Die Polizeibeamtinnen und - beamten sind für unsere Sicherheit da, jeden Tag und jede Nacht. Unsere Polizei hat unser Vertrauen verdient."