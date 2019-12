Im Bereich der Kleintierzuchtanlage wurde der neue Unterhaltungsweg, der auch von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden kann, bereits bis auf die Deckschicht fertiggestellt. Gut erkennbar ist das bereits profilierte rechtsseitige Bachufer. Auf der gegenüberliegenden Seite soll im kommenden Jahr der neue Wassererlebnisbereich am Waldangelbach entstehen. Foto: Stadt Wiesloch

Wiesloch. Mit dem Abbau der Ampelanlage in der Schwetzinger Straße ist nicht nur für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ein großes Verkehrshindernis weggefallen, auch die Verantwortlichen vom AHW Wiesloch und der Stadtverwaltung können aufatmen. Sage und schreibe sieben Mal hatte der "Ampelteufel" zugeschlagen und durch Beschädigungen versucht, die Anlage außer Betrieb zu setzen, teilt die Stadt mit.

"Wir sind froh, dass wir jetzt von dem Nadelöhr an der Schwetzinger Straße weg sind und nach der Jahreswende in aller Ruhe bachaufwärts mit der Hochwasserschutzmauer weiterarbeiten können", so der technische Geschäftsführer Josef Zöllner vom AHW Wiesloch.

Eine neue „Messbrücke“ in Aluminium-Leichtbauweise, die auch für Radfahrer und Fußgänger befahr- oder begehbar ist, führt von der Lempenseite in das künftige Wohnquartier am Bach und überspannt den neuen Waldangelbach mit seinen flachen Ufern. Auch diese Brücke ist mit einer weiteren Radar-Messeinrichtung versehen. Foto: Stadt Wiesloch

Der Umschluss der Versorgungsleitungen im Bereich der Schwetzinger Straße in Zusammenarbeit mit den vielen Versorgungsträgern war nicht einfach und gestaltete sich zeitaufwendig, so die Bauleitung. Es seien glücklicherweise keine technischen Pannen oder Versorgungsausfälle zu beklagen gewesen, hier gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Im Bereich der Kleintierzuchtanlage ist die neue Ufergestaltung mit dem seitlichen Gewässerunterhaltungsweg fast abgeschlossen und der neue Zaun entlang der Zuchtanlage wurde bereits gestellt. Im weiteren Verlauf soll im Frühjahr 2020 die Hochwasserschutzmauer im Bereich "In den Binsgärten" und "Zwischen den Wegen" weitergezogen und das Bachbett des Waldangelbachs fertiggestellt werden, teilen Stadt und AHW weiter mit. Danach kommt die Ufergestaltung im Gewässeraufweitungsbereich beim ehemaligen Sägewerk und bei der ehemaligen Wellpappe an die Reihe.

Im Bereich der Brücke an der Schwetzinger Straße wurden in den vergangenen Tagen vorgefertigte Teile der Hochwasserschutzwand aufgestellt. Foto: Stadt Wiesloch

Ganz zum Schluss kommt als quasi "Sahnehäubchen" der Wassererlebnisbereich mit Spielplatz im Bereich der ehemaligen Wellpappe noch oben drauf. Damit will man nach der aktuellen Planung im August 2020 so weit sein.

Das gesamte Investitionsvolumen des Projekts beläuft sich dem AHW zufolge auf rund 4,3 Millionen Euro. Die Zuschüsse des Landes betragen je nach Abschnitt zwischen 70 und 85 Prozent.