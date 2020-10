Von Timo Teufert

Wiesloch. Schon bei ihrem Vorstellungsgottesdienst haben die Wieslocherinnen und Wieslocher ihre neue Pfarrerin Sabine König von sich überzeugen können: "Ich habe mich so gefreut, dass die Wieslocher so kräftig mitgesungen haben", sagt König, die seit 1. September neue Pfarrerin der evangelischen Petrusgemeinde ist. Nach ihrem Wechsel aus dem südbadischen Denzlingen durfte bei ihrem Einführungsgottesdienst allerdings nicht gesungen werden – die Corona-Verordnungen verbieten das. Sehr zum Leidwesen von König. ""Ich singe sehr gerne und es ist mir auch im Gottesdienst sehr wichtig. Mir fehlt das gemeinsame Singen", sagt die 58-Jährige. Denn ein Gottesdienst sei eine Gesamtkomposition.

In Wiesloch wurde König mit offenen Armen empfangen: "An meinem ersten Arbeitstag waren fast alle Ältesten und Hauptamtlichen da, um mich willkommen zu heißen", freut sich König. Ihr Wechsel nach Wiesloch ist für die Pfarrerin auch eine Rückkehr in die Heimat: Aufgewachsen ist König in Hochstetten bei Karlsruhe, ihr Lehrvikariat absolvierte sie zwar in Emmendingen, doch ihre erste Stelle als Pfarrerin trat sie in der Kreuzgemeinde in Heidelberg-Wieblingen an. Später wechselte sie nach Eberbach und war anschließend Denzlingen tätig – zehn Kilometer nördlich von Freiburg. Nun hat sie die Stelle von Christian Schwarz übernommen, der in den Schuldienst wechselte und die ein Jahr lang vakant war.

"Ich wollte zurück nach Nordbaden. Die offene und direkte Art hier ist zwar manchmal anstrengend, hat mir aber schon gefehlt", gibt König zu. Im Gespräch eine Lösung zu finden, das schätze sie so an den Menschen in ihrer Heimat. Bei einem Gespräch im Oberkirchenrat in Karlsruhe habe man sie auf die Stelle in Wiesloch hingewiesen: "Da hatte ich gleich das Gefühl, dass das passen könnte." Von Anfang an sei für sie klar gewesen, dass sie gerne in ein Gruppenpfarramt wechseln würde. "Das brauche ich einfach", sagt König. In der Petrusgemeinde gibt es nun zwei Kollegen, Andreas Blaschke und Karin Treiber, sowie die zwei Diakoninnen Jutta Reick und Patricia Schneider-Winterstein. "Das ist ein buntes und unterschiedliches Team, das sich gut ergänzt", so die Pfarrerin.

Ihre Aufgaben haben sich durch den Wechsel total verändert: "Ich war 30 Jahre lang im Kindergarten- und Grundschulbereich, jetzt übernehme ich die Arbeitsfelder Senioren, Altenheime und Bauwesen", so König. Gerade in Hinblick auf das Bauwesen sei sie aber froh, dass die Bautätigkeit in ihrer neuen Gemeinde fast abgeschlossen ist: "Es gibt keine großen Dinge mehr. Nur der Kindergarten Schlossstraße bekommt noch einen Anbau."

Ein neuer Arbeitsschwerpunkt heißt natürlich auch, sich neu zu orientieren. In Zeiten von Corona unter ganz besonderen Bedingungen: "Was man tun kann, ist zur Zeit sehr eingeschränkt. Ich bin aber sehr gespannt, was sich an neuen Möglichkeiten eröffnen wird", so König.

Diese Erfahrung musste sie auch vor ihrem Wechsel machen: Eigentlich sollte in Denzlingen Anfang des Jahres Schluss sein. König wollte noch einmal ein Kontaktstudium in Heidelberg aufnehmen, so wie vor zwölf Jahren, als sie schon einmal diese Möglichkeit hatte. "Ich wollte zum neuen und alten Testament Veranstaltungen besuchen, zu Kirchengeschichte und etwas Fachfremdes", erzählt sie. Ein Kontaktstudium sei etwas ganz anderes als das Theologiestudium: "Man schaut nicht, was man für die Prüfung braucht, sondern man wählt Veranstaltungen und Themen, um Zusammenhänge zu begreifen."

Gerne hätte sie diese Erfahrung noch einmal gemacht, bevor die Altersgrenze dies unmöglich macht. Doch es kam anders: Statt ein Vierteljahr lang mit den Studenten im Morata-Haus an der Alten Brücke in Heidelberg zusammenzuleben, blieb sie in Denzlingen. "Ich habe ganz normal weiter gearbeitet, denn wegen Corona konnte ich nicht nach Heidelberg", so König. Für sie war es wichtig, in dieser Krise für ihre alte Gemeinde da zu sein.

Der Corona-Lockdown hatte für sie auch positive Seiten: "Man hatte auf einmal Freiräume und konnte kreativ werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Kirchenmusik hat mir viel Spaß gemacht", berichtet König. An Pfingsten habe sie an einer ökumenischen Ausstellung mitgearbeitet, Bilder und Texte dafür gestaltet. Zuerst gab es ihre Gottesdienste nur ausgedruckt, doch ziemlich schnell hat ihre Gemeinde auch mit einem Videogottesdienst angefangen.

Ein 16-Jähriger aus ihrer Gemeinde organisierte die Aufnahmen: "Ich war immer froh, dass es in meiner Ausbildung noch keine Videoanalyse gab. Ich habe es mir immer schrecklich vorgestellt, aufgenommen zu werden und sich anschließend das Video anschauen zu müssen", gibt König zu. Doch nach zwei, drei Malen sei es ganz in Ordnung gewesen. "Ich hatte immer Musiker mit dabei. Natürlich mit Abstand. Aber das hat mir geholfen. Das war ein Stück Gemeinde", so König, Und sie habe natürlich auch bei den Aufnahmen gewusst, wer sich diese Videos anschauen würde. "Mit der Zeit hat es mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn mir das Gegenüber als Korrektiv natürlich gefehlt hat."

Auch wenn die Aufnahmen nie in der Reihenfolge eines Gottesdienstes gefilmt wurden, habe es sich für sie wie ein richtiger Gottesdienst angefühlt. "Für mich war es richtig erfüllend", blickt sie zurück. Wohl auch, weil sie im Gegensatz zu den Präsenzgottesdiensten bei den Videogottesdiensten immer mitsingen durfte. "Vielleicht ist es dass, was es für mich so schön gemacht hat."