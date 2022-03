Wiesloch. (hds) Jetzt müsse darauf geachtet werden, dass Energie Baden-Württemberg (EnBW) auch tatsächlich sein Versprechen einhält, am künftigen neuen Standort "Sternweiler Ost" nachhaltig zu bauen: Das meint der SPD-Stadtrat Christoph Aly im Nachgang zur mehrheitlichen Entscheidung des Wieslocher Gemeinderats, dem Unternehmen die Umsiedelung zu ermöglichen.

Der jetzige Standort der EnBW in unmittelbarer Nachbarschaft des Fachmarktzentrums "Stadt-Galerie" ist dem Unternehmen zu eng geworden, daher der Wunsch, an den Rand der Stadt zu ziehen: EnBW bevorzugt eine Fläche zwischen Wiesloch und Frauenweiler, an der Südtangente (L594) hinter der Tankstelle. Nachdem der Rat zunächst gefordert hatte, Alternativen zu prüfen, und EnBW diese für sich ausgeschlossen hatte, kam es zur erneuten Beratung mit dem Ergebnis, dass es bei "Sternweiler Ost" bleibt.

"Wir werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens genauestens darauf achten, ob und in welchem Umfang die angekündigten Pläne verwirklicht werden", kündigte Aly an. Er bezog sich dabei auf die Aussage von Michael Gutjahr, dem Leiter des Regionalzentrums Nordbaden der EnBW, in der Gemeinderatssitzung. Dieser hatte ausgeführt, man werde ausreichend Grünflächen, Dachbegrünungen und auch Fotovoltaikanlagen an dem künftigen Standort anpflanzen beziehungsweise einrichten. Eine entsprechende Garantie forderte Aly von den Verantwortlichen der EnBW. "Unserer Meinung nach hat sich das Unternehmen in erster Linie aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen für einen Umzug entschieden", so der SPD-Rat. Dies müsse jedoch unter Abwägung aller Kriterien, also den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten, geschehen, so Aly.

Auch der vom Unternehmen in der Gemeinderatsitzung angekündigte Verkauf des bisherigen Standort-Geländes an die Stadt müsse vertraglich fixiert werden. Bisher sei dies noch nicht geschehen, das müsste aus Sicht der SPD-Fraktion jetzt dringend nachgeholt werden.

Christoph Aly verwies des Weiteren auf den noch geltenden Flächennutzungsplan, der im Bereich "Sternweiler Ost" eine landwirtschaftliche Nutzung vorsehe. Mit einer Bebauung dort würde nicht nur Agrarfläche wegfallen, sondern dort auch der Lebensraum wild lebender Tier- und Pflanzenarten beschnitten werden. Und eben dies müsse in einer Abwägung im Rahmen einer Flächennutzungsplan-Änderung berücksichtigt werden. Es wäre daher besser, die Bauleitplanung im Vorfeld durchzuführen, also ohne den Druck und die Zusage an eine bauausführende Firma, quasi eine "hinterhereilende" Genehmigungsplanung mit nachträglicher Änderung des Flächennutzungsplanes.

Als ebenso "nicht befriedigend" bezeichneten Aly und der Fraktionsvorsitzende der SPD, Richard Ziehensack, die Aussagen von Gutjahr zu den alternativen Standorten für die EnBW – auf dem Werksgelände der Heidelberger Druckmaschinen und im Metropolpark am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. EnBW habe erklärt, die Alternativen seien nach der Prüfung nicht in Frage gekommen.

Das Unternehmen habe angegeben, von Heidelberger Druckmaschinen "kein entsprechendes Angebot" erhalten zu haben. Aly findet, ein solcher Hinweis sei nicht unbedingt aussagekräftig: "Da fehlen uns die notwendigen Details." Ebenfalls nicht ausreichend begründet sei der Wegfall des ins Auge gefassten Standorts im Metropolpark, findet Aly. "Wir hätten uns gewünscht, dass die EnBW gemeinsam mit der Stadt vor Ort die Untersuchungen vorgenommen hätte." Man könne sich, so Aly, des Gefühls nicht erwehren, die EnBW wolle nicht: "Die vorgetragenen Argumente haben uns nicht überzeugt."

Kritik äußerte Aly außerdem an der aus Sicht seiner Faktion nicht "umfassend und konkret" verfassten Vorlage in der Sitzung selbst. "Da hätten wir uns mehr Inhalte erhofft", meinte er. Hinsichtlich der Gewerbesteuerausfälle hatte sich die SPD bereits in der Sitzung selbst geäußert. Selbst bei einem Wegzug aus Wiesloch wären die Ausfälle nicht "überdurchschnittlich", zumal der Firmensitz der EnBW in Karlsruhe beheimatet sei.

In Sachen "Wohnbebauung in Frauenweiler" sieht die SPD immerhin eine Entspannung. "Das ist ja jetzt erst mal zurückgestellt", betont Richard Ziehensack. Ursprünglich war dort geplant worden, auf einer Nettofläche von sechs Hektar am nördlichen Ortsrand von Frauenweiler, in Richtung B39/L723, eine Mischung aus Gewerbe und Wohnungen einzuplanen. Bereits im Januar dieses Jahres hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann im RNZ-Gespräch darauf verwiesen, dass eine künftige Bebauung des alten EnBW-Standorts den unmittelbaren Druck mildere, weiteren Wohnraum zu schaffen. So könne man bei Frauenweiler von der Wohnbebauung dann Abstand nehmen, wenn die Fläche bei der EnBW zur Verfügung stehe und dazu auch das frei werdende Areal des früheren Autohauses Ford Wagner mit in die Überlegungen einbezogen werde. "Für uns gilt Innen- vor Außenentwicklung", so Elkemann damals.