Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Sie sind nicht der übliche Verdächtige, der gegen das Waffengesetz verstößt": Richter Michael Rensch bringt es auf den Punkt. Im Sitzungssaal des Wieslocher Amtsgericht sitzt eine 84 – bald 85 – Jahre alte Seniorin, leicht gebeugte Haltung, in der Hand eine Krücke. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Sigrid W. (Name von der Redaktion geändert) soll vorsätzlich eine halbautomatische Kurzwaffe ohne die dafür verpflichtende Zulassung besessen haben (siehe Hintergrund).

Weil es sich um eine kleinere Straftat handelt, der Sachverhalt klar und die Wieslocher Seniorin bisher nicht vorbestraft ist, erließ die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, statt eine Anklage zu erheben. Damit kann ein rechtskräftiges Urteil gefällt werden, ohne dass es zu einer mündlichen Hauptverhandlung kommt. Doch Sigrid W. wollte mit 84 Jahren nicht vorbestraft werden, erhob Einspruch – steht also doch vor Gericht – und zieht ihren Einspruch wieder zurück. Die Seniorin wird zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt, dem Mindestmaß. Über die Höhe einer möglichen Geldstrafe wird noch entschieden.

Hintergrund > Ein Waffenschein, also die Erlaubnis zum Führen einer Schusswaffe, ist in Deutschland verpflichtend, wenn man eine solche besitzen möchte. Dies gilt auch für Erben von Schusswaffen. In diesem Fall ist dem Waffengesetz zufolge die Erlaubnis innerhalb eines Monats nach Annahme der Erbschaft oder nach dem Ende der Frist der Erbausschlagung zu beantragen. Andernfalls macht man sich strafbar. Personen, die bereits einen Waffenschein besitzen, müssen die geerbte Waffe darin eintragen lassen. Im Rhein-Neckar-Kreis muss der Waffenschein bei der Jagd- und Waffenbehörde des Landratsamtes beantragt werden. Hierfür müssen – je nach Scheintyp – bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. stoy

Laut Staatsanwalt Tobias Schmidt besitzt die Rentnerin schon seit Längerem nicht nur "wissentlich und willentlich" die halbautomatische Pistole, sondern auch über 130 Patronen zweier unterschiedlicher Kaliber. Die Waffe verstaute Sigrid W. in einem Wäschekorb. Diesen holte ihre Tochter im vergangenen Jahr ab, um der Mutter frische Kleidung ins Seniorenzentrum zu bringen, fand die Pistole und rief die Polizei.

"Ich habe die Waffe vor 50 Jahren von meinem Großvater bekommen", erklärt Sigrid W. Damals habe sie ihr Opa in den Keller gerufen, ein Päckchen aus einem Versteck in der Decke geholt und ihr Pistole sowie Patronen übergeben. "Er sagte: ,Nimm sie an Dich, wenn mal etwas sein sollte’", berichtet die 84-Jährige. Zu dieser Zeit wohnte sie im Gebiet zwischen Wiesloch und Nußloch, es gab lediglich ein weiteres Haus in der Nähe. Seitdem habe sie die Waffe zwischen zwei Betttüchern im Wäschekorb in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt. "Ich habe sie als Erbstück aufgehoben", so Sigrid W. Ihr Großvater selbst habe die Waffe von einem Wehrmachtssoldaten im Tausch gegen Zivilkleidung bekommen.

An der Rechtslage ändere die Geschichte nichts, sagt Rensch. "Jeder weiß, dass man eine Waffe nicht einfach so besitzen darf", so der Richter. "Das hat Ihr Opa auch gewusst, sonst hätte er die Pistole nicht in der Decke versteckt." Weil Sigrid W. dies auch zumindest geahnt haben muss – in einem Polizeiverhör soll sie gesagt haben, ihr sei es egal gewesen, dass sie eine illegale Waffe besessen habe – sei ihr Verhalten vorsätzlich gewesen.

"Das zeigt, dass sie wusste, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte", so Staatsanwalt Schmidt. "Meine Mandantin hatte keine Kenntnis darüber, ob die Waffe noch funktioniert und um was für ein Modell es sich handle", sagt Verteidiger Niko Fertig. Richter Rensch klärt auf: "Eine halbautomatische Waffe ist sehr schlimm." Man könne das gesamte Magazin leer schließen, ohne nach jedem Schuss durchzuladen. "Das ist sehr gefährlich." Zudem seien es viele Patronen gewesen, "damit hätte man eine ordentliche Schießerei veranstalten können".

Dass die 84-jährige Sigrid W. mit der Waffe mit Sicherheit nichts Böses habe anstellen wollen, darüber waren sich die Verfahrensbeteiligten einig. Doch wie Richter Rensch betonte: "Das Gesetz gilt für alle."