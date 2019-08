Wiesloch. (pol/van) Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Heike Susanna M. aus Wiesloch. Wie die Beamten berichten, soll die 57-Jährige am Montag gegen 19.15 Uhr das Psychiatrisches Zentrum Nordbaden verlassen haben und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Suche der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg brachte bisher keinen Erfolg.

Foto: Polizei

Heike Susanna M. wird nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, braune, glatte, ungepflegte Haare, braune Augen, "äußerst ungepflegtes Äußeres". Die Vermisste trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jogginghose, ein T-Shirt sowie eine Weste mit dunkler Tönung.

Die 57-Jährige ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Wie die Polizei berichtet, konnte die Frau nach Ausreißversuchen in der Vergangenheit in Wiesloch, aber auch in Frankreich und in der Schweiz angetroffen werden.

Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist auf Medikamente angewiesen und offenbar desorientiert.

Hinweise gehen an die Rufnummer des Kriminaldauerdienstes, 0621/174-4444.