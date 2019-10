Wiesloch. (pol/mare) Der 38-jährige Benno Philipp F. aus Wiesloch ist wieder da. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wurde er von Beamten am Bahnhof im saarländischen Homburg gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er war zuvor zuletzt am Montag, 21. Oktober, gegen 13 Uhr im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch gesehen worden und war seither verschwunden.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsortwaren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat edie Ermittlungen zum Aufenthalt des 38-Jährigen bereits aufgenommen und Maßnahmen getroffen.

Update: Samstag, 26. Oktober 2019, 11.56 Uhr