Von Anja Hammer

Wiesloch. Das letzte Stündlein für so manchen Altwieslocher Kleingarten hat geschlagen. Derzeit läuft der Abriss von rund 35 Parzellen links am Ortseingang von Altwiesloch, von Dielheim aus gesehen. Ein Bagger frisst sich durch die betroffenen Grundstücke, ein Aufräumtrupp ist unterwegs und sortiert das, was nach Jahrzehnten des Schrebergartentums zurückgelassen wurde: vom ausgedienten Kinderfahrrad über die verblichene Schaukel bis hin zum alten Grill. All das muss weg, um mitsamt den Hütten, Bäumen und Beeten Platz zu machen für das neue Hochwasserrückhaltebecken (siehe "Hintergrund"). Dieses baut der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) zum "Schutz von Wiesloch und Altwiesloch", wie AHW-Geschäftsführer Josef Zöllner auf RNZ-Nachfrage betont.

Hintergrund > Das Hochwasserrückhaltebecken Altwiesloch soll dem Leimbach quasi mehr Platz zum "Atmen" geben. Dafür müssen alle Kleingärten weichen, die südlich des Baches zwischen der Fußgängerbrücke auf Höhe der Königswiese und der Steinbrücke bei der Firma Sandritter liegen. Bis Ende des nächsten [+] Lesen Sie mehr > Das Hochwasserrückhaltebecken Altwiesloch soll dem Leimbach quasi mehr Platz zum "Atmen" geben. Dafür müssen alle Kleingärten weichen, die südlich des Baches zwischen der Fußgängerbrücke auf Höhe der Königswiese und der Steinbrücke bei der Firma Sandritter liegen. Bis Ende des nächsten Jahres soll die Fläche renaturiert und neu bepflanzt werden. Damit nicht genug: Auch etwa 2400 Quadratmeter des Sumpfwalds in diesem Bereich und 1000 Quadratmeter in der Auwaldgalerie müssen weichen, damit ein fünf Meter hoher Damm gebaut werden kann. Zudem wird eine neue Brücke errichtet und der bestehende Radweg auf einer Länge von etwa 50 Metern neu angelegt. Mit dem neuen Rückhaltebecken können so rund 53.000 Kubikmeter Wasser gestaut werden. Dies soll den Wieslocher Osten und die Innenstadt schützen. Denn der Leimbach verläuft zum Teil verdolt unter der Weinstadt hindurch – und das ist natürlich ein Problem, wenn in kurzer Zeit große Wassermassen anfallen. Das neue Becken soll zusammen mit den anderen Becken bachaufwärts und den Gewässerausbauten in den Ortslagen vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Zudem ist laut Stadtsprecherin Ines Adam "für die nahe Zukunft ein gewisser Zuschlag infolge des Klimawandels bereits berücksichtigt". aham

"Derzeit ist der Bach so eingeengt", berichtet Zöllner. "Deswegen ist die Gefahr ja so groß." Dies habe auch an den Kleingärtnern gelegen, erklärt der AHW-Chef weiter: "Jeder will natürlich das meiste aus seinem Grundstück herausholen." Oftmals sei ganz nah an den Leimbach gebaut worden. Das wahre Ausmaß zeige sich jetzt erst recht bei den Aufräumarbeiten. "Wir haben illegale Toilettenanlagen gefunden mit einem Abwasserrohr hinten raus in den Leimbach hinein", so Zöllner. "Man findet einfach alles."

Ganz unerwartet kommen solche Funde allerdings nicht. Die Aufräumarbeiten gehen nach Schätzungen des AHW-Chefs noch bis Ende Januar. "Im Moment sieht es dort so aus, wie wenn ein amerikanischer Tornado über das Gelände hinweggefegt wäre", erzählt Zöllner. Doch er ist froh, dass die Lage ruhig ist und noch keiner die Aufräum- und Abrissarbeiten gestört hat. Zwar habe die Stadt alle Grundstücke von den Eigentümern aufgekauft, trotzdem konnte nicht jeder Gartenpächter persönlich über den Abriss informiert werden. Zöllner: "Es waren nämlich gar nicht alle bekannt." Daher waren über Wochen Aushänge auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Polnisch an den verschiedenen Grundstücksbefriedungen befestigt worden, die über die bevorstehende Räumung seitens der Stadt informierten.

"Gott sei Dank gab es jetzt kein Theater", sagt Zöllner. Der Baggerfahrer und die Aufräumer könnten in Ruhe ihre Arbeit verrichten. Denn das Projekt war in der Vergangenheit nicht unumstritten, das zeigte sich schon bei einer Bürgerinformationsveranstaltung Anfang 2020 und davon zeugt auch die Aufschrift auf einer Gartenhütte: Von "Gartenmörder" ist da im Zusammenhang mit dem F-Wort die Rede.

Anstelle der bisherigen Kleingärten entsteht bis Ende 2023 ein "naturnaher Gewässerabschnitt", verspricht Stadtsprecherin Ines Adam. Dieser solle nicht nur dem Hochwasserschutz dienen, sondern auch "für die Erholungsnutzung der Bevölkerung" öffentlich zugänglich sein. Dafür wird in Kürze auch die alte Gewölbebrücke über den Leimbach abgebrochen und durch eine Baustellenbrücke ersetzt. Ebenso sollen die notwendigen Ausstockungsarbeiten im Bereich des künftigen Dammbauwerkes noch in diesem Winter ausgeführt werden, so Adam.

Insgesamt rechnet der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch, der das Großprojekt umsetzt, mit Kosten von 3,9 Millionen Euro. Vor zwei Jahren war noch von 2,5 Millionen Euro die Rede. Wie die Stadt betont, übernimmt das Land Baden-Württemberg 70 Prozent der Kosten, den Rest teilen sich die Verbandsgemeinden des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes nach einer festgelegten Baukostenumlage je Gemeinde.