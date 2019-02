Wiesloch. (pol/van) Die Polizei hat rund um das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) sowie in der Umgebung in Richtung Nußloch nach Ulrike W. gesucht, die seit Mittwochmorgen vermisst wird. Im Einsatz war am Mittwoch ein Polizeihubschrauber und auch Mantrailerhunde.

Foto: Polizei

In den späten Abendstunden war die Suche unterbrochen worden. Sie wurde am Donnerstag rund um den Bereich Wiesloch fortgesetzt - vergebens. Die Vermisste bleibt verschwunden.

Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich die 30-Jährige, die am Mittwochmorgen das PZN verlassen hat, in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,84 Meter groß, 85 Kilogramm schwer, maskuline Erscheinung und blonde, kurze Haare. Sie trug eine schwarze Jogginghose sowie ein rotes Kapuzen-Shirt.

Hinweise gehen an den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.

Update: 21. Februar 2019, 14.30 Uhr