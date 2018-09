Der 2018er verspricht ein besonderer Jahrgang zu werden: Die Weinlese hatte in der Region so früh wie noch nie begonnen, die Trockenheit hat den Trauben nicht geschadet, das Lesegut ist gesund und die Winzer freuen sich über hohe Oechslegrade. Foto: Pfeifer

Von Georg Wipfler

Wiesloch. Selbst ältere Winzer erinnern sich nicht an einen so frühen Herbst. Schon in der vorletzten Augustwoche wurde in Wiesloch und den umliegenden Weinbauorten mit der Lese des Jahrgangs 2018 begonnen. Das war rund drei Wochen früher als in den vergangenen Jahren, und, betrachtet auf das langjährige Mittel, fast fünf Wochen vor der Zeit. Kaum ein Winzer hätte sich vor rund 20 Jahren einen so frühen Herbstbeginn träumen lassen, geschweige denn mit so guten Qualitäten, wie sie sich jetzt abzeichnen.

Bedingt wurde die frühe Lese von einer zweiten Frühjahrshälfte und einem Sommer, wie er besser für die Weinbautreibenden nicht hätte sein können. Gerade in der Region wurde man in den letzten Jahren von Hagel, Frost und anderen Naturereignissen gebeutelt, dies sieht heuer anders aus. Spitzenqualitäten in den Zubern wecken die Hoffnung auf einen außergewöhnlichen Jahrgang. Der zwischendurch ausbleibende Regen hat den Weinbergen nicht so sehr geschadet, wie zunächst befürchtet. Die Tiefwurzler profitierten von den starken Regenfällen im Winter und konnten die Trockenheit gut überstehen.

Ein längst gewohnter Anblick im Weinberg: der Vollernter im Einsatz. Foto: Pfeifer

Mit einer der ersten, die in diesem Jahr die Trauben abschnitten, war Bernd Hummel aus Malsch. Bereits am 20. August legte das Weingut los. "Wir hatten null Prozent Fäulnis und keine Schäden durch Peronospora oder Oidium. So haben wir beispielsweise schon einen Grauburgunder mit 97 Oechsle und optimalen Säurewerten reingeholt. Dabei haben wir unsere Wunschmengen erreicht. Unsere Selektions-Anlagen bringen Auslesequalitäten mit bis zum 100 Oechsle. Zurzeit sind wir gerade bei den Vorlesen von Syrah und Merlot. Danach kommen die Hauptlesen", erklärt Bernd Hummel zum aktuellen Stand der Lese. Wenn alles gut geht, will man im Malscher Traditionsweingut bis Ende kommender Woche mit dem Herbst fertig sein.

Etwas später, am 30. August, hat Friedhelm Koch vom gleichnamigen Weingut in Dielheim mit der Lese begonnen. Mit dem Portugieser rosé und dem Grauburgunder sind mit guten Qualitäten die ersten Weine im Keller. Da das Weingut Koch vornehmlich alte Reben hat, spielte die Trockenheit keine Rolle. "Ohne Hektik werden wir jetzt weiter herbsten, da die bisherigen Ergebnisse alle im Kabinett- und Spätlesebereich lagen. Auch die Mengen stimmten, sodass wir mit dem Herbst bis jetzt sehr zufrieden sind", sagt Friedhelm Koch.

Auch Geschäftsführer Carsten Wipfler von der Winzergenossenschaft Kraichgau, dem größten Traubenlieferanten der "Winzer von Baden", spricht von einem bislang unproblematischen Herbst. "Wir haben überall gesunde Trauben draußen hängen, besser geht es nicht mehr." Bisher wurden in der Wieslocher Kelterhalle Portugieser, Müller-Thurgau und Regent angenommen. In dieser Woche geht es nun mit den Burgundern und Selektionen weiter. "Wir erwarten bei besten Qualitäten einen Ertrag von 70 bis 75 Liter pro Ar. Im Moment gehen wir davon aus, dass Ende der kommenden Woche das Gros des Herbstes, bis auf den Trollinger, abgeschlossen sein wird", so das erste Fazit von Carsten Wipfler.

Nicht ganz so euphorisch über den frühen Herbst ist Bernhard Fellhauer vom Weingut Fellini in Rauenberg. "Bei uns hat sich der frühe Herbst etwas relativiert. Auf Grund der Wasserstresssituation ist der NOPA-Wert (hefeverwertbarer Stickstoffgehalt im Most) noch nicht erreicht. Daher haben wir bei den gestressten Weinbergen mit der Lese noch etwas gewartet. Im Moment sind wir mit rund einem Drittel der Lese durch, beim Grauen Burgunder, Dornfelder und Auxerrois haben wir hervorragende Qualitäten eingefahren, die im Spätlesebereich sind", erklärt Bernhard Fellhauer.

Mit der Menge und mit dem Lesegut, das zu 100 Prozent gesund am Stock hängt, ist man im Weingut Fellini sehr zufrieden. "Im Rotweinbereich haben wir mit dem Merlot, Spätburgunder und Cabernet Sauvignon noch drei Zugpferde draußen hängen, welche sich vielversprechend in Qualität und Farbe präsentieren. Mit der Lese werden wir Ende September fertig sein", so die Herbstaussicht Fellhauers.

Für Beate Block vom Weingut Block, das in Mühlhausen seine Weine ausbaut und in Rauenberg die Weinberge hat, läuft der Herbst bisher besser als erwartet. "Bei guter Säure und guten Oechslegraden sind wir gerade dabei, unsere weißen Burgunder reinzuholen. Vor allem vom Auxerrois erwarten wir uns viel. Wenn es so weiter geht, werden wir in rund zehn Tagen mit der Lese durch sein", so Beate Block.

Gute Aussichten also für die Weintrinker in der Region. Nach den bisherigen Aussagen der Winzerschaft dürfte der Jahrgang 2018 in puncto Qualität und Menge ein Spitzenjahrgang werden. Wegen des frühen Herbstes und vor dem Hintergrund zum Teil leerer Keller erwarten die Experten die ersten Tropfen des Jahrgangs 2018 schon zum Jahreswechsel auf der Flasche. Stimmt auch noch die Menge, wird der Preis für die Weintrinker stabil bleiben.