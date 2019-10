Wiesloch. (GW) Um einen Wein verkehrsfähig zu machen, müssen vor dem Abfüllen auf die Flasche die Trübstoffe entfernt werden. Dafür gibt es zwei gängige Verfahren. Da ist zum einen die Sedimentation, ein oft langwieriger und deshalb wirtschaftlich nicht optimaler Prozess.

Daher wird in der Kellerwirtschaft gerne auf das Flotationsverfahren zurückgegriffen. Dabei wird unter Druck Luft oder auch Stickstoff in den Flotationsbehälter eingeführt. Damit sich die Partikel an andere Moleküle binden können, werden Zusätze wie Eiklar, Fischblase und vor allem Gelatine verwendet.

Dem Trend zu veganen Produkten und auch veganen Weinen wollen nun die Winzer von Baden Rechnung tragen. Denn Veganer nehmen nur Produkte zu sich, die nicht nur keine tierischen Bestandteile enthalten, sondern auch bei der Herstellung nicht mit ihnen in Berührung kommen. Bisher sind in Deutschland rund 250 vegane Weine in den einschlägigen Portalen gelistet. Diese stammen meist von kleinen Weinerzeugern, die nur geringe Mengen herstellen. Im großen Stil wird diese Neuerung nun erstmals im Weinanbauland Baden von den Winzern von Baden eingeführt. "Wir sind gerade dabei, einen Teil unserer Produktlinien an den Markt anzupassen. Dabei sind wir auch offen für die Herausforderungen des Marktes. Und hier gehört veganer Wein dazu. Vor allem jüngere Generationen sind dafür offen und verlangen danach", erklärt Geschäftsführer Wolfgang Riesterer.

"Ergebnisse sind optimal"

Bisher wurden die Weine der Winzer von Baden im Flotationsverfahren mit Gelatine geklärt. Wie der langjährige Kellermeister Jürgen Knopf erläutert, kann als Ersatz auch Kartoffelstärke verwendet werden. "Mit dem 2019er Herbst haben wir angefangen, den Wein so zu klären. Und die Ergebnisse sind bisher optimal. Die Kartoffelstärke kostet uns zwar etwas mehr als die Gelatine, steht ihr aber in der Verarbeitung um nichts nach. Und das Gute dabei ist, wir können unsere vorhandene technische Ausrüstung weiter nutzen, müssen also nicht gleich groß investieren", erklärt Knopf. Im Geschmack werde es keinen Unterschied geben. "Genauso wie Gelatine wird die Kartoffelstärke gänzlich zusammen mit den Trübstoffen bei der Flotation aus dem Most entfernt, es gibt keine Rückstände davon im fertigen Wein", so Knopf.

Aktuell wurden bereits über 20.000 Liter so behandelt, anfangs hauptsächlich für neuen Wein. Der Kundenzuspruch war positiv. "Die ersten Ergebnisse haben uns in unserem Vorhaben bestärkt. Daher werden wir auch die Kraichgauer Serie anstatt mit Gelatine mit Kartoffelstärke klären", sagt Wolfgang Riesterer. Derzeit kläre man noch, wie das auf dem Etikett vermerkt werden soll. Wenn der Wein dann Ende des ersten Quartals 2020 in den Handel kommt, soll es in der Kraichgauer Serie je einen Weiß-, Rosé- und Rotwein im trockenen Bereich geben. Rund fünftausend Liter werden zuerst einmal produziert, später kommen noch die feinherben Weine aus der Serie hinzu. "Wenn alles glatt läuft, wollen wir acht Weine im veganen Bereich anbieten", ist Riesterer optimistisch.