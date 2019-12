Fünf Weihnachtsmärkte laden heute und am Wochenende die Besucher von nah und fern ein. Wie auch in Dielheim, wo unser Bild letztes Wochenende entstand, ist für eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein breites Angebot an Leckerem oder Dekorativem gesorgt. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Am dritten Adventswochenende laden fünf Weihnachtsmärkte in gemütlich-zauberhafter Atmosphäre zum Bummeln, Genießen, Musikhören und Freundetreffen ein.

Wiesloch

Der "Wieslocher Weihnachtszauber" findet noch bis 22. Dezember auf Markt- und evangelischem Kirchplatz statt. Geöffnet ist heute, Freitag, von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Die Bürgerstiftung lädt Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 17 bis 19 Uhr ins "Geschichtenland im Märchenzelt" in der Geschäftsstelle, Rathausgasse 1, ein; heute, Freitag, gibt es von 17.30 bis 20 Uhr Livemusik mit "The Secret Three" im Eventzelt. Morgen, Samstag, tritt von 17.30 bis 20 Uhr "Britgirl Abroad" im Eventzelt auf. Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, gibt der Akkordeonclub Kurpfalz ein Weihnachtskonzert in der evangelischen Stadtkirche, von 17.30 bis 20 Uhr bietet das "Acoustic Soul Duo" in "Eddie’s Music Lounge" im Eventzelt Livemusik. Das städtische Museum im Wehrturm "Dörndl" ist Samstag von 16 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Frauenweiler

Der Weihnachtsmarkt in Frauenweiler findet am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, auf dem Dorfplatz statt. Liebevoll ausgerichtet von den Veranstaltern – dem Spielmanns- und Fanfarenzug und der Feuerwehr Frauenweiler – trifft man sich jeweils von 16 bis 20 Uhr im alten Ortskern. Es gibt unter anderem Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Waffeln. Die Aussteller erwarten die Besucher mit Bastelarbeiten verschiedener Art.

Rauenberg

Von heute, Freitag, bis Sonntag, 15. Dezember, findet der Rauenberger Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Kirchplatz statt. Los geht es heute um 18 Uhr mit der feierlichen Eröffnung. Im Anschluss bieten Rauenberger Chöre und Musikverein weihnachtliche Klänge. Die Kinder der Kindergärten und des Horts werden jeweils einen Weihnachtsbaum schmücken. Der Weihnachtsmarkt ist freitags bis 22 Uhr, samstags von 17 bis 22 und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die Besucher finden ein breites Angebot von Geschenkartikeln, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Köstlichkeiten. In der Kirche St. Peter und Paul bekommen die jungen Besucher unter anderem von Pfarrerin Sandra Alisch, Bürgermeister Peter Seithel und RNZ-Redakteur Armin Rößler Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Im Rahmenprogramm gibt es Vorträge der örtlichen Vereine und Musikgruppen, einen Streichelzoo und für Sonntag, 16.30 Uhr, hat sich der Nikolaus angekündigt.

Malschenberg

Der Musikverein Malschenberg veranstaltet sein "Weihnachtsplätzchen" am Samstag, 14. Dezember, ab 16.30 Uhr vor und in der Brunnenberghalle. In weihnachtlicher Atmosphäre sind alle Malschenberger und natürlich auch andere Gäste willkommen. Neben anderen Dingen werden selbstverständlich auch selbst gebackene Plätzchen verkauft. Um 18 Uhr verteilt Bischof Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder. Die Musikkapelle spielt zudem traditionelle Weihnachtslieder.

Unterhof

Am heutigen Freitag veranstaltet der Heimatverein den 17. Unterhofer Weihnachtsmarkt. Er öffnet seine Pforten ab 16.30 Uhr in der Ortsmitte.