Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Die Saison der Weihnachtsmärkte beginnt am heutigen Freitag: Pünktlich zum Wochenende des ersten Advent werden heute nicht nur der Wieslocher „Weihnachtszauber“ und der Weihnachtsmarkt in Walldorf eröffnet, sondern auch die Märkte in Rotenberg, Rettigheim, Tairnbach, Horrenberg und Baiertal sowie in „Rosinantes Pferdeparadies“. Der Duft von Lebkuchen und Glühwein, besinnliche Melodien und glänzende Lichter sorgen für die passende Atmosphäre. Auf allen Märkten werden weihnachtliche Artikel verkauft und es ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Wiesloch

Der Wieslocher „Weihnachtszauber“ findet vom 29. November bis 22. Dezember auf dem evangelischen Kirchplatz und dem Marktplatz statt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Die Eröffnung ist heute um 17 Uhr mit OB Dirk Elkemann und dem Kurpfälzischen Fanfarenzug auf dem Marktplatz, ab 17.30 Uhr spielt das Jörg Schreiner Trio im Event-Zelt. Am Samstag gibt es jeweils ab 18 Uhr Konzerte des Knabenchors aus Dubna im Kulturhaus und von Stefan Zirkel & So! im Event-Zelt. Am Sonntag liest das Café Mokka von 15 bis 17 Uhr im Event-Zelt, die Stadtkapelle spielt ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche und das Annalisse Walker Trio ist von 18 bis 20.30 Uhr im Event-Zelt zu Gast.

Walldorf

Der Walldorfer Weihnachtsmarkt findet an diesem und am kommenden Wochenende am Marktplatz statt. Geöffnet ist am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Folgendes Programm ist geplant: Heute, Freitag, 18 Uhr, Eröffnung mit Bürgermeisterin Christiane Staab zu weihnachtlichen Klängen. Morgen, Samstag, 16.30 Uhr, Lobpreisband der Freien evangelischen Gemeinde; 16.30 Uhr, Kinderschminken im Kinderzelt; 17 Uhr, Nikolaus; 17 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 20 Uhr, Jugendorchester der Stadtkapelle. Sonntag, 15 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 15 Uhr, ein Foto mit dem Nikolaus.

Rotenberg

Der 16. Rotenberger Weihnachtsmarkt öffnet seine Stände am heutigen Freitag von 16 bis 22 Uhr. Wegen der Baustelle werden eine Reihe von Ständen nicht in der Schlossstraße zu finden sein, sondern in der Keltergasse und der St. Nikolausgasse. Um 17 Uhr gastiert der Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael, um 17.30 Uhr wird der Markt offiziell nahe der St. Nikolauskirche eröffnet und der Nikolaus ist um 18 Uhr zu Gast.

Tairnbach

Der traditionelle Dreschhallen-Adventsmarkt des Tairnbacher Heimatvereins findet am heutigen Freitag statt. Einlass ist ab 17 Uhr, die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jens Spanberger erfolgt um 17.30 Uhr. Der Kindergarten „Senfkorn“ steuert einen Liedbeitrag bei, der evangelische Posaunenchor spielt ab 18 Uhr adventliche Weisen.

Rettigheim

Der traditionelle Rettigheimer Weihnachtsmarkt findet heute, Freitag, und morgen, Samstag, jeweils von 16 bis 22 Uhr auf dem Lindenplatz statt. Für die kleinen Gäste dreht ein Kinderkarussell seine Runden, der Nikolaus kommt an beiden Tagen gegen 18.30 Uhr zu Besuch. Bürgermeister Jens Spanberger eröffnet den Adventsmarkt offiziell am Freitag um 18 Uhr.

Baiertal

Morgen, Samstag, 16 bis 22 Uhr, findet der Baiertaler Adventsmarkt auf dem Synagogenplatz und in der Mühlstraße statt. Es gibt künstlerische Beiträge und musikalische Unterhaltung. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch.

Horrenberg

Die SG Horrenberg veranstaltet heute, Freitag, den 16. Horrenberger Weihnachtsmarkt, Beginn ist um 17 Uhr in der Ortsmitte (Gartenstraße).

„Rosinantes Pferdeparadies“

Weihnachtsmarkt am Sonntag, 1. Dezember, 14 bis 18 Uhr, auf dem Gelände in den Talwiesen. Für die kleinen Besucher gibt es das Ponyreiten (wenn es nicht regnet).