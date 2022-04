Von Tobias Törkott

Wiesloch. Etwa 70 Beschäftigte der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) haben am Montagmorgen in der Wieslocher Innenstadt für bessere Löhne gestreikt. Die Aktion wurde vom Gewerkschaft Verdi durchgeführt. Zwischen 4.30 Uhr und 10.30 Uhr standen die SWEG-Busse in der Region still. Am heutigen Dienstag steht die vierte Verhandlungsrunde des sogenannten "Eisenbahner-Tarifvertrags" (ETV) an. Zu dem Tarifvertrag zählen in Deutschland 6000 Personen und etwa 40 Betriebe – neben Eisenbahn-, auch Busunternehmen oder Hafenbetriebe. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, der "Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen" bot bis dato maximal drei Prozent an. "Die Busfahrer waren verlässlich. Nun fehlt die Verlässlichkeit von Seiten des Arbeitgeberverbandes", sagt Nadja Kürten, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Rhein-Neckar, auf RNZ-Nachfrage am Montagnachmittag.

Der Streik hatte am Montagmorgen Auswirkungen für Familien in der Region, wie beispielsweise in Rauenberg. "Der Streik geht auf die Kosten der Schüler", klagt Rüdiger Lizak. Er und seine Frau müssen berufsbedingt früh los. Die Kinder nehmen normalerweise den Bus, um nach Östringen zur Schule zu fahren. Nicht am gestrigen Montag, auch der Schulbus wurde bestreikt. "Unsere Nachbarn haben die Kinder zur Schule gefahren", nennt Lizak die kurzfristige, familieneigene Lösung. "Streiken darf jeder", versichert er. Dennoch wünscht sich Lizak, dass dabei auf den Schulbusverkehr Rücksicht genommen wird.

Für die SWEG sind in der Region auch Subunternehmen im Einsatz, die den Schulbusbetrieb übernehmen. Diese wurden laut einem Sprecher der SWEG am gestrigen Montag auf RNZ-Nachfrage nicht bestreikt. Dennoch: "Aufgrund der Kürze der Zeit zwischen Streikaufruf und Streik konnten keine Ersatzbusse organisiert werden", heißt es in der Stellungnahme. Von dem Streik war neben dem Bereich Wiesloch-Walldorf auch die Region Sinsheim betroffen. SWEG-Busse im Gebiet Schwetzingen-Hockenheim fuhren laut dem Unternehmen nach Plan.

Verdi-Vertreterin Kürten hat Verständnis für den Ärger der Eltern. Dennoch betont sie: "Hätte der Arbeitgeberverband ein besseres Angebot gemacht, wäre es dazu nicht gekommen." Die Verantwortung liege bei diesem. "Am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig", kritisiert sie die Arbeitgeberseite.

Ärger gab es bei den Eltern auch wegen der Infoweitergabe. Über die Schulen wurden sie am Freitag informiert. "Bei der SWEG habe ich niemanden erreicht", berichtet Lizak. Einmal kam er durch, mitten während des Telefonats wurde aufgelegt. Die SWEG erklärt, dass das Unternehmen per Pressemitteilung und auf der SWEG-Website über den am Freitag von Verdi angekündigten Warnstreik informiert habe.

"Uns ist bewusst, dass das in den Ferien schwer ist. Im Arbeitskampf ist die Bevölkerung die Leidtragende", so Verdi-Vertreterin Kürten. Dass der Streik am ersten Montag nach den Osterferien stattgefunden hatte, begründet die Gewerkschaftssekretärin auch mit der heute stattfindenden Verhandlungsrunde. Kürten: "Durch Streik muss Druck ausgeübt werden."