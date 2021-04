Von Hans-Joachim Of

Karlsruhe/Bad Schönborn. Gemeinsam mit dem Stadtjugendausschuss sowie den Kreisjugendringen Karlsruhe und Rhein-Neckar beschreitet der "Lernort Zivilcourage & Widerstand" (LZW) neue Wege in der Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus.

Auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau in Bad Schönborn, diesem historischen Ort mit Symbolcharakter, plant der seit neun Jahren bestehende Verein einen zentralen Lernort unter dem Motto: "Geschichte begreifen – Demokratie erleben". Im Rahmen des Bundesprogramms "Jugend erinnert" hat das hauptamtliche Team des Vereins mit Projektleiterin Andrea Hoffend an der Spitze ein mobiles Geschichtslabor entwickelt, das sich gezielt an Kinder und Jugendliche wendet.

Der "Lernort Zivilcourage & Widerstand" wurde 2012 von Menschen gegründet, die in der Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus neue Wege gehen möchten. Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht die Schaffung eines Lernorts auf dem Areal des einstigen Konzentrationslagers Kislau bei Bad Schönborn. Hier soll eine jugendgemäße Form der Vermittlung badischer Demokratie- und Diktaturgeschichte der Jahre 1918 bis 1945 integral mit einem zukunftsorientierten Wertedialog verknüpft werden. Das Land Baden-Württemberg sowie aktuell sieben Städte und Landkreise der Region finanzieren das Projekt. Vorsitzende des Vereins ist die in Mannheim geborene und in Karlsruhe lebende Zeithistorikerin und Politikwissenschaftlerin Andrea Hoffend. (of)

Im Rahmen eines Presserundgangs, der kürzlich auf dem Gelände des Anne-Frank-Hauses in Karlsruhe stattfand, informierte die Vereinsspitze, zu der auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Luisa Lehnen und Jessica Schöllhorn gehören, über dieses Geschichts- und Lernlabor und seine interessanten Experimentierfelder.

So kann man sich an sieben thematischen Doppelstationen durch aktives Mitmachen, Ausprobieren und Positionieren historisches Wissen aneignen. Beispielsweise über das 1933 zwischen Bad Mingolsheim und Kronau errichtete KZ Kislau, in dem unter anderem Ludwig Marum, Rechtsanwalt und SPD-Politiker jüdischer Herkunft, inhaftiert und ermordet wurde.

"Es gibt keinen anderen Ort in Baden, der so im Fokus der NS-Zeit steht", so Andrea Hoffend, die einmal mehr die rhetorische Frage stellte: "Wie konnten die Nazi-Schergen die damaligen Menschen so in Bann ziehen?" Nicht zuletzt mit Blick auf diesen Aspekt möchte man andere Zugänge eröffnen, Geschichtsarbeit und Wertedialog verknüpfen und sich mit den Gefahren, aber auch den Chancen für Demokratie und Rechtsstaat in heutiger Zeit befassen.

Harte Fragen werden gestellt, etwa: "Wer gehörte für die Nazis (nicht) dazu?", "Wie wurde Unrecht Recht?" sowie "Propaganda oder Fakten?". Auch Themen wie "Was macht die Demokratie stark?" oder "Wie viel Diktatur steckt in uns allen?" werden angesprochen. Antworten sind auf den einzelnen Medienstationen der Ausstellung zu finden.

„Wie viel Diktatur steckt in uns allen?“: Diese und andere Fragen werden auf den Medienstationen des mobilen Geschichtslabors des Vereins „Lernort Zivilcourage & Widerstand“, das im Moment noch im Karlsruher Anne-Frank-Haus aufgebaut ist, behandelt. Fotos: Of ​

"Wo fängt Unrecht an?" – unter diesem Titel wird das mobile Geschichtslabor künftig im monatlichen Turnus durch Mitgliedsvereine der drei genannten Dachverbände wandern. Junge Menschen aus der Region sollen selbst Vermittlungsarbeitbetreiben, natürlich eng begleitet von Mitgliedern des Lernort-Teams – zu dem auch die 20-jährige Bruchsalerin Tara Esenyurt, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Einrichtung absolviert, gehört.

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, unterstützt mit Mitteln aus dem neuen Programm "Jugend erinnert" insgesamt 28 Bildungsprojekte in NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren. Der Bund stellt in der ersten Auswahlrunde für diese Projekte insgesamt rund sechs Millionen Euro zur Verfügung, um Bildungsarbeit zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus nachhaltig zu stärken, wurde informiert.

"Die ausgewählten Projekte überzeugen durch ihre innovativen und modellhaften Ansätze. So können sich junge Menschen vertieft mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen und den Bezug zur Geschichte, zur Gegenwart und zu ihrer eigenen Lebenswelt begreifen", so Monika Grütters in einem Schreiben. Die Projekte würden die gesamte Bandbreite der sehr heterogenen deutschen Gedenkstättenlandschaft abbilden.

Eingangs hatte Marco Dawid, Vorsitzender des Stadtjugendausschusses Karlsruhe, den Teilnehmerkreis begrüßt und auch Geschäftsführer Daniel Melchien hatte die Gäste willkommen geheißen. Die Ausstellung ist zunächst für drei Jahre konzipiert und soll baldmöglichst, sobald die Corona-Pandemielage Präsenzangebote zulässt, starten.