Walldorf/Wiesloch. (RNZ) Das Land Baden-Württemberg will elf weitere Regiobuslinien fördern, darunter zwei neue in der Region: Damit sollen Fahrgäste eine Verbindung zwischen Speyer und Wiesloch-Walldorf und Schwetzingen und Wiesloch-Walldorf nutzen können. Das teilte das Verkehrsministerium des Landes mit.

Die Regiobusse, die Orte ohne direkten Schienenanschluss an den Bahnverkehr anbinden sollen, werden bereits seit dem Jahr 2015 vom Land unterstützt. Die Förderung für die elf neuen Linien gilt bis ins Jahr 2026 und kostet 13,3 Millionen Euro. Vier Linien verkehren bereits seit Mai im Schwarzwald. "Weitere sechs Linien sollen planmäßig zum Fahrplanwechsel 2021 in Betrieb gehen", heißt es in der Mitteilung. Die elfte Linie soll im Laufe des Jahre 2022 fahren. Insgesamt fördert das Land 36 Regiobuslinien. Zwischen Walldorf und Sinsheim gibt es bereits eine Verbindung. Die Busse fahren in der Regel wochentags von 5 bis 24 Uhr, samstags von 6 bis 24 Uhr und sonntags von 7 bis 24 Uhr im Stundentakt.

"Regiobusse unterstützen den Ausbau des Nahverkehrsangebots in der Fläche", so das Ministerium. Die CDU-Landtagsabgeordnete und frühere Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab sagt, dass Regiobusse eine wichtige Rolle spielen, "um Lücken zu schließen."