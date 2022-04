Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Wiesloch. Es gab Linsensuppe, Frikadellen, Reis, Brot, Zaziki und Datteln: Pünktlich zum Sonnenuntergang um 20.24 Uhr fing nach dem Gebetsruf des Imam das Fastenbrechen in der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in Walldorf an. Danach beging man gemeinsam das Fastenbrechen, aus organisatorischen Gründen aßen Männer und Frauen getrennt. Seit Anfang April begehen Muslime den islamischen Fastenmonat Ramadan. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sollen sie dabei auf Essen und Trinken verzichten. Der Ramadan richtet sich nach dem Mondkalender und endet dieses Jahr am 1. Mai.

Traditionell zum Ramadan gehört das festliche Fastenbrechen – das sogenannte Iftar – in der Gemeinschaft dazu, aufgrund der Corona-Pandemie und den einhergehenden Einschränkungen mussten die Moscheen in der Region in den vergangenen zwei Jahren darauf verzichten. Gegessen wurde und wird nach wie vor meist in der Familie oder mit Freunden sowie Bekannten.

Als einzige in der Region führte die DITIB-Moscheegemeinde in Walldorf das gemeinsame Fastenbrechen dieses Jahr öffentlich durch: Aufgrund der Corona-Inzidenzwerte haben DITIB in Wiesloch und die Islamische Gemeinschaft Mili Görüs (IGMG) in Walldorf darauf verzichtet. Beide Gemeinden wollen nächstes Jahr – je nach Corona-Situation – das gemeinsame Iftar wieder aufnehmen.

"Von 67 Moscheen in Baden haben sich dieses Jahr acht entschlossen, das gemeinsame Fastenbrechen wieder durchzuführen", sagte Ibrahim Özdemir, Gemeindevorsteher der Walldorfer DITIB- Moscheegemeinde, "wir gehören dazu". Man habe sich mit der DITIB-Organisation darüber zuvor abgesprochen. Die Moschee liegt im Walldorfer Industriegebiet nahe SAP.

Während gemeinsame Gebete bisher auch machbar waren, ließ die Corona-Verordnung jetzt grundsätzlich auch wieder das Iftar zu und den Muslimen war es wichtig, wieder in Gemeinschaft zu essen. Gestärkt wird dadurch das Gemeinschaftsgefühl. Zum Fastenbrechen ist jeder willkommen, ob Muslim oder Nicht-Muslim. Obwohl die Walldorfer DITIB-Gemeinde als einzige in der Umgebung einlud, war die Moschee nicht überlaufen. "Aufgrund Corona kommen einige zum gemeinsamen Fastenbrechen nicht, im Gegenzug kommen andere Menschen aus umliegenden Moscheen", berichtete Murat Karakullukcu, Elternbeirat der Walldorfer DITIB.

"Mit dem Fasten bauen wir eine stärkere Verbindung zu Allah auf", sagte Ismet Ileri, der Vorsitzende der IGMG-Moschee Walldorf. Das Fasten habe zudem auch einen sozialen Aspekt, es solle Muslimen das Leid armer und kranker Menschen näherbringen. Vom Fasten ausgeschlossen sind natürlich kranke oder schwache Menschen, Schwangere sowie Kinder.

Während des vierwöchigen Fastenmonats wird der gesamte Koran in den Gebeten in der Moschee gelesen. Der Ramadan verschiebe sich jedes Jahr um ein paar Tage nach vorne, berichtete Ileri. Denn das traditionelle islamische Jahr habe nur 364 Tage und richte sich nach dem Mondkalender. Der Fastenmonat kann somit auf Sommer oder Winter fallen. Für ältere Menschen habe das Fasten in der kalten Jahreszeit Vorteile, so Ileri, denn die Tage sind kürzer und es ist nicht heiß. Im Sommer wiederum genieße man die lauen Nächte und das Zusammensitzen im Freien.

Gegen 22 Uhr waren die Gebetsräume in der Wieslocher DITIB-Moschee gut besucht. Männer beten traditionell unten, Frauen im oberen Bereich der Moschee. Das Nachtgebet dauert verhältnismäßig lange, daher gibt es zwischendurch immer wieder Zeit, etwas zu trinken. "Wir sind sehr froh, in Gemeinschaft beten zu können", erzählte eine Muslimin. Das Fastenbrechen begehe man dieses Jahr noch nicht öffentlich, sondern in der Familie, aber man freue sich, wenn es nächstes Jahr wieder in der Moschee stattfinden könne. "Zum Fastenbrechen kamen zu uns sonst immer täglich 500 Menschen", erzählte Ekrem Tuncay von der Moschee – dieses Jahr sei man vor dem Hintergrund der Pandemie daher lieber noch vorsichtig.