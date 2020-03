Von Armin Rößler

Walldorf. Das Jahr 2020, in dem die Stadt Walldorf den 1250. Jahrestag ihrer Ersterwähnung im Lorscher Codex ganz groß feiern wollte, steht unter keinem guten Stern. "So hätten wir uns das nicht gewünscht, aber auch nie erträumt", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab am Dienstag im Gespräch mit der RNZ.

Eine Situation, wie sie jetzt durch die Corona-Pandemie verursacht worden ist, war bei den Planungen der Feierlichkeiten "so weit weg" und "bar jeglicher Realität". Die breite Vielfalt an Veranstaltungen, die geplant war, wird zwangsläufig immer dünner, nach Kunstausstellungen, Konzerten und kleineren Events hat die Stadt am Montag auch den großen Festumzug am 10. Mai und das begleitende Festwochenende notgedrungen abgesagt.

Inzwischen halte das Corona-Virus die Menschen in Walldorf davon ab, sich mit dem Stadtjubiläum "auch nur gedanklich auseinanderzusetzen", meinte die Bürgermeisterin. "Party feiern, das ist ganz weit weg", das sei alles "innerhalb von Tagen wie weggewischt" worden. Nachdem man im Vorfeld ganz bewusst ganz viele Bürger, Vereine und Organisationen bei den Planungen für das Jubiläumsjahr mit ins Boot genommen habe, seien nun "viele Menschen mit einer eiskalten Dusche überzogen" worden, so die Bürgermeisterin. Zwar habe sie auch den Vorschlag gehört, einfach im nächsten Jahr den 1251. Geburtstag der Stadt zu feiern, aktuell müsse man sich aber der Realität stellen und viele Veranstaltungen nicht mehr verschieben, sondern gleich ganz absagen. "Die Partylaune ist am Boden, das ist sehr, sehr schade."

Schlimmer ist aus Sicht der Bürgermeisterin, dass derzeit viele Menschen "vor der Existenzfrage stehen, diese Sorge ist unglaublich viel größer". Die Absage von Veranstaltungen werde sich im Rückblick auf die Krise im Vergleich dazu "als Kleinigkeit ausnehmen", man könne sich heute noch gar nicht ausmalen, "was das bedeuten wird". Deshalb hofft Christiane Staab, dass "Instrumentarien geschaffen werden", um vor allem auch die Unternehmen durch die Krise zu tragen.

Aktuell gehe es zunächst einmal darum, die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Die von der Stadt beschlossenen Maßnahmen – nach Schulen und Kindertagesstätten auch Schließung von Rathaus, Stadtbücherei, Aqwa, Sporthallen, Jump und weiteren öffentlichen Einrichtungen – seien "alternativlos" und müssten wohl "auch noch ausgeweitet werden".

Die Bürgermeisterin fürchtet, auch Spiel- und Bolzplätze sowie den Tierpark schließen zu müssen. "Wir machen alle Begegnungsräume dicht", das sei angesichts der Pandemie sinnvoll, aber auch "das Schrecklichste, was man einer offenen Gesellschaft antun kann", so Christiane Staab. Es gelte, "die menschlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren", das betreffe auch die jüngere Generation: "Die sollen zuhause bleiben." Man erlebe im Moment "viel Trauer, viel Betroffenheit", aber "noch trauern wir nicht um Menschen". Die Bürgermeisterin befürchtet: "Dafür müssen wir gewappnet sein."