Von Sebastian Lerche

Walldorf. Endlich wieder Zeltspektakel. Die Freude war deutlich spürbar, der Jubel kräftig, schon als Festivalleiter Jürgen Vogel die Gäste begrüßte und Lust auf Kabarett, Musik und Comedy machte, die noch bis 12. September auf dem Grillhüttengelände am Walldorfer Tierpark geboten werden: "Das sollte man auf keinen Fall verpassen."

Mit lautem, lang anhaltendem Beifall wurde auch die A-cappella-Truppe "Maybebop" belohnt, die wegen der großen Nachfrage gleich an zwei Abenden auftrat. Dank ihrer mitreißenden Show und der begeisterten Art, mit der das Publikum mitwirkte, konnte man schnell vergessen, dass es eine "Light"-Version des Kleinkunstfestivals vor dem Hintergrund einer Pandemie ist, mit reduzierter Besucherzahl, Maskenpflicht und Abstandsmarkierungen auf den Bänken.

"Ist ja wie im Wohnzimmer", freute sich die Band, live in einer Manege, dicht am und umgeben vom Publikum wieder auftreten zu können. Sie suchte den Dialog mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, warb für ihre Alben und moderierte ihre Lieder – überwiegend Eigenkompositionen, meist auf deutsch – mit heiteren Einblicken in ihren recht chaotischen Schaffensprozess an.

Festivalleiter Jürgen Vogel machte Lust auf das weitere Programm bis 12. September. Foto: Pfeifer

Ein Highlight war der improvisierte Song, der spontan aus Zurufen des Publikums entstand: Fünf Wörter und eine Musikrichtung wurden vorgegeben, und weil ein Schnitzer die Band nicht losließ, wurde eine Liedzeile mit dem Wort "Notausgang" zwei Songs später nachgereicht.

Maybebop bietet eine Vielfalt an Stilen, von Jazz über Reggae, Volkslieder und Balladen bis hin zu Rock. Christoph Hiller, Jan Bürger, Lukas Teske und Oliver Gies beherrschen mühelos ihr Handwerk, ob melodiösen Gesang, Scat-Improvisationen, Trompetensoli oder die rhythmische Begleitung: Nur mit ihren kraftvollen Stimmen weben sie einen dichten Klangteppich. Passende Choreografien dürfen nicht fehlen. Was die vier erstklassig macht, sind die klugen Texte mit viel Stoff zum Nachdenken, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt.

Die ersten Songs passen in den Zeitgeist, erteilen beispielsweise dem Traum eines Schlaraffenlands, in dem so sorglos konsumiert werden kann wie früher, eine Absage. "Datenkraken" und der "Algorithmus, der schon weiß, was man tut, bevor man’s selber weiß", werden zu einem passenden Roboter-Tanz besungen. Orientalisch-lebensfroh wirkt ein Verschwörungstheorien-Lied, das die "Tagesschau" und andere kompetente, verlässliche Nachrichtenquellen vermisst: "Zu jeder Meinung gibt es die passenden ,Fakten’", heißt es da.

Maybebop nimmt auch die überfürsorglichen "Helikopter-Eltern" aufs Korn, die ihr Kind mit dem Geländewagen bis vor die Klassenzimmertür fahren – und zum Sport, und zum Yoga, und zum Musikunterricht. Das Versprechen, "Ich lass sie nie allein", hat da etwas Bedrohliches.

Welch ein Kontrast, auch musikalisch, zum wehmütigen "In deiner Tür", in dem den Eltern klar ist, dass sie irgendwann loslassen müssen: "Ich bin an deiner Seite und weiß doch: Irgendwann ziehst du ohne mich von dannen." Ein Abschiedslied, aber voller Verständnis und Einsicht, ohne Panik.

Da wurde schnell klar: So samtig der Klangteppich wirkt, verbergen sich darin doch Dornen, die einen packen und nicht so schnell wieder loslassen. Ähnlich unvergesslich sind die Volkslieder, die Maybebop auf einzigartige Weise darbietet, beispielsweise "Die Gedanken sind frei". Äußerst dramatisch und aufwühlend wirkt ihr "Erlkönig", den man so auf ganz neue Art erleben kann.

Wer "Volkslieder" gehört und Schlager befürchtet hatte, war da sicher erleichtert: Das Programm der Vier ist alles andere als seicht – das gilt genau so für ihre Kinderlieder. Die sind lustig, schwungvoll, rhythmisch, aber nicht doof, im besten Sinne kindgerecht und nicht etwa kindisch. Im Bagger-Lied, einem richtigen Ohrwurm, findet der Bub statt mit der kleinen Schwester zu streiten einen Kompromiss und baggert mit ihr eine ganze Stadt aus Sandkuchen: vorbildlich.

Ein Medley aus lauter kritischen Songs unter anderem von Pink Floyd, Nena, Tracy Chapman und Bob Marley war Anlass für Maybebop, die Gäste zum Wählen zu motivieren: Am 26. September sollten sie sich unbedingt im Sinne ihrer Kinder und Enkel entscheiden. Dem folgte der Song "Laut sein", in dem Rechtspopulisten, Querdenker und alle anderen angeprangert werden, die als Antwort auf all die drängenden Fragen nur haben, "andere zu diffamieren und sich als Opfer zu inszenieren".

Das Ganze war anspruchsvoll und dabei herzerwärmend, genau richtig nach der langen, eisigen Corona-Zwangspause. Kein Wunder, dass das Publikum sich mehrere Zugaben erklatschte.