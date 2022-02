Von Timo Teufert

Walldorf. Wenn der Walldorfer Gemeinderat am Dienstag (19 Uhr im Ratssaal des Rathauses) die Planungsleistungen für die Erweiterung der Waldschule vergibt, dürfte die Freude über die dringend notwendige Erweiterung der Schule im Walldorfer Nordosten nicht bei allen ungetrübt sein. Denn nachdem die Jury Anfang Dezember einen Sieger des Architektenwettbewerbs gekürt hatte, regte sich vor allem in der Elternschaft der Schule Kritik an den Plänen. Insbesondere stört sich der Arbeitskreis Bau des Elternbeirates daran, dass für die neue Mensa ein großer Teil des Schulhofes verloren geht. Ihre Kritik äußerten die Eltern Ende Januar gegenüber Vertretern der Stadt und des Gemeinderates bei einem Vor-Ort-Termin. Dabei wurde aber auch deutlich: Aufgrund des gewählten Verfahrens ist es nicht möglich, den zweiten Preis des Verfahrens umzusetzen, den die Eltern vorgezogen hätten. Dieser hatte die Mensa im Norden des Haupthauses angesiedelt. Nun schlägt die Stadtverwaltung vor, die Überplanung des Schulhofes in das Planungskonzept zu integrieren.

Als Sieger ging das Münchner Büro "Baur und Latsch" aus dem Architektenwettbewerb hervor. Sie platzieren die Mensa vor dem Hauptgebäude auf dem Schulhof – dort, wo sich bislang das Fußballfeld der Schule befindet. Der zweite Preis ging an das Büro "Tusker Ströhle": Sie platzierten die Mensa und die ergänzenden Räume über einen L-förmigen Anbau im Norden des Hauptgebäudes. Für die Arbeit von "Kohlmayer Oberst"-Architekten gab es den dritten Preis: Auch sie schlossen die Mensa auf der Nordseite an das Hauptgebäude an. Der Freiraum zum bestehenden Tiefhof nördlich des Werkpavillons sollte über eine große Landschaftstreppe angebunden werden.

"Mit der Jury-Auswahl sind die Vertreter der Eltern nach wie vor nicht glücklich und nicht überzeugt, dass dies die beste Version/Option für die Kinder und deren Bedürfnisse in Hinblick auf großzügige Bewegungsräume in den Pausen und Reizarmut beim Mittagessen ist", heißt es im Bericht des Elternbeirates zum Vor-Ort-Termin, der der RNZ vorliegt. "Der Spiel- und Bewegungsraum auf dem Pausengelände reduziert sich, der beliebte Fußballplatz, das Herzstück im Pausenhof für viele Kinder, sollte nicht für die Mensa weichen", sind die Vertreter des Arbeitskreises überzeugt. Die Schüler benötigten zudem reizarme Räume, gerade beim Essen in der Mittagspause. Dies sei mit den drei großen Glasfronten der Mensa nicht möglich, da sich während des Essens auch immer Kinder auf dem Schulhof befänden.

Zudem muss "der Pausenhof während der Bauphase großflächig gesperrt werden", geben die Eltern zu bedenken und fragen sich, warum beim Entwurf von den Vorgaben der Ausschreibung abgewichen wurde. Darin heißt es: "Ergänzende Räume sollten mit guter Anbindung an das Hauptgebäude ... in nördlicher Richtung erfolgen". Außerdem steht für die Eltern die Frage im Raum, ob der durch die Mensa verkleinerte Schulhof überhaupt ausreiche, wenn die Schule künftig drei statt bislang zwei Parallelklassen bekomme.

"Bei der anschließenden Gesprächsrunde in der Aula informierten der Bürgermeister sowie der Stadtbaumeister über den rechtlichen Rahmen und Gegebenheiten von Architektenwettbewerben/Ausschreibungen und über die faktisch nicht vorhandenen Möglichkeit, den 1. Preis nicht umzusetzen und die von uns präferierte Variante 2 zu Bauen", heißt es im Bericht. Dies würde hohe Entschädigungszahlungen sowie einen enormen zeitlichen Bauverzug mit sich bringen. "Einhellige Meinung des Arbeitskreises und der Elternbeiratsvorsitzenden ist, dass es zu keinen weiteren Verzögerungen bei der weiteren Planung zur Erweiterung insbesondere der Mensa des Waldschul-Campus kommen darf."

Stattdessen habe man aber dreierlei erreichen können: Die Stadtverwaltung habe zugesagt, dass eine Erweiterung des Schulhofs sowie eine Umgestaltung und Verbesserung Bestandteil der Planungen sein wird; gesucht werde ein neuer Standort des für die Kinder so wichtigen, großen Bolzplatzes im beaufsichtigungsfähigen Pausenbereich; und auf eine angemessene Ausgestaltung der Mensa in Bezug auf Ruhe und angenehmes Klima sowie störungsarmes Essen werde geachtet. "Da durch das vorgeschlagene Planungskonzept durchaus Flächen im zentralen Bereich des Schulhofes überstellt werden, ist es absolut schlüssig, die vorhandenen Flächen neu zu überplanen", heißt es in der Beschlussvorlage für die Sitzung am Dienstag: um so ergänzende und zusätzliche Angebote für Bewegungsspiele für die Schüler in den Pausen zu ermöglichen und die vorhanden Flächen intensiv nutzen zu können.

Der von drei Seiten verglaste Siegerentwurf der Mensa von „Baur und Latsch“.

Das sagt die Jury zum Siegerentwurf

Walldorf. (tt) Der erste Preis des Architektenwettbewerbs zur Erweiterung der Waldschule ging an das Büro "Baur und Latsch Architekten" aus München: "Die Arbeit überzeugt durch ihre städtebauliche Setzung mit gut proportionierten Bauteilen, die den Bestand sensibel ergänzen", heißt es von der Jury. Der Schulhof werde als großer zusammenhängender Platzraum begriffen, "in den die Mensa als ,Herz’ des Gesamtgefüges neu verortet wird". Der Speisesaal öffne sich an drei Seiten mit transparenten Fassaden zum Schulhof und trete so in einen Dialog mit dem Campus. Das eröffne vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für die Schulgemeinschaft und gebe auch einen wichtigen Impuls für die Neugestaltung der Freiräume. Die Funktionsräume werden im Norden an das Hauptgebäude angebaut und von der Aula her angebunden. "Die Aufgliederung des Raumprogramms in Mensa und Verwaltung vermeidet großflächige Eingriffe in den umgebenden Baumbestand und minimiert den Fußabdruck der Neubaumaßnahmen", so die Jury.