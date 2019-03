Walldorf. (seb) "Seit 1999 hat unser Verein Projekte in 30 Ländern mit über 1,7 Millionen Euro unterstützt": Diese beeindruckenden Zahlen präsentierten Doris Bernzen, Sigrid Tuengerthal, Barbara Diehm und Christina Hümmler mit Bürgermeisterin Christiane Staab anlässlich des 20. Geburtstags des Walldorfer Vereins "Hilfe zur Selbsthilfe".

Doris Bernzen und Sigrid Tuengerthal sind zwei der ursprünglich 28 Gründungsmitglieder. Ehe sie von den nicht immer einfachen Anfängen berichteten und die aktuelle Vereinsvorsitzende Barbara Diehm mit ihrer Stellvertreterin Christina Hümmler auf aktuelle Herausforderungen einging, gab Christiane Staab ihrer Hochachtung vor den Leistungen des Vereins Ausdruck.

"Das ist ein absolut wegweisendes Projekt im Bereich Entwicklungshilfe für unsere Stadt", sagte die Bürgermeisterin. Sie hob besonders die Arbeitsweise des Vereins hervor, sich immer Partner in den jeweiligen Ländern zu suchen, die die Hilfsprojekte betreuen: "Entwicklungshilfe ist nur dann nachhaltig, wenn den Menschen vor Ort aufgezeigt wird, mit welchen konkreten Maßnahmen sie ihr Leben besser machen können." Das "Rosinenbomberdenken", den Armen "Brot bringen und dann wieder gehen", gehöre längst der Vergangenheit an.

Bildung, Trinkwasser und Nahrung, ein Dach überm Kopf: In diesen Bereichen sei "Hilfe zur Selbsthilfe" besonders aktiv und zeige "Wege zur Autarkie" auf, sodass beispielsweise Menschen in Entwicklungsländern nicht mehr abhängig von Hilfsgeldern der Industrienationen seien. Der Einsatz des Vereins ermögliche Verbesserungen, "damit die Menschen eine Heimat haben und bleiben können, wo sie verwurzelt sind". Von jeher habe der Verein "viel zu tun" gehabt - aber "nie verzagt": "Jeder Baustein hilft für ein tragfähiges Ganzes." Seit 20 Jahren seien "dieser Idealismus, diese Freude" spürbar, so Staab: "Sie haben unglaublich viel bewegt." Für Walldorf sei der Verein "eine wichtige Einrichtung", fuhr die Bürgermeisterin fort und bedankte sich herzlich.

"Wir sind ein gutes Team", meinte Barbara Diehm, "mit Ihnen zusammen": Schließlich fördere die Stadt den Verein von Beginn an mit 15.000 Euro pro Jahr. Der Verein selbst braucht nicht viel, wie die Vorsitzende erläuterte: Was an Kosten für Internetpräsenz, Infozettel oder Organisatorisches anfällt, trägt man mit den Beiträgen der aktuell 218 Mitglieder. Telefon- oder Reisekosten, um sich vom Fortschritt eines Projekts zu überzeugen, übernehmen die Mitglieder.

Für die jeweiligen Hilfsprojekte wird immer eine eigene Rechnung aufgemacht und die Spendenmittel müssen vor allem die Paten, die mit der ursprünglichen Idee auf den Verein zukamen, einwerben, der Verein gibt nur vier- bis sechstausend Euro pro Projekt dazu. Dann gibt es da noch den "Patenschaftsfonds" für Burkina Faso und Brasilien sowie das Stipendiatenprogramm für Nepal: Insgesamt werden 230 Kinder unterstützt, Gesundheit und Bildung stehen im Fokus.

Bürgermeisterin Christian Staab (Mitte) mit (v.li.) Christina Hümmler, Barbara Diehm, Sigrid Tuengerthal und Doris Bernzen vom Verein. Foto: Pfeifer

Die Ideen für Hilfsaktionen stammen nicht immer von Mitgliedern und nicht nur aus Walldorf, aus der ganzen Region sind bereits Leute auf den Verein zugekommen. Wenn eine Idee überzeugend und tragfähig ist, sagt der Verein nicht Nein. "Wir gaben nie mit der Gießkanne", betont Doris Bernzen. Dank der genauen Prüfung "verschwindet bei uns kein Geld", so Barbara Diehm, keine Spende fließe in Administration, Fuhrpark oder repräsentative Gebäude, "jeder Euro geht ohne Abzug ans Projekt". Das sei es auch, was "die Spender an uns schätzen".

Mit einem Schmunzeln erinnert sich Doris Bernzen an die Anfänge zurück, als sie Verwaltungsarbeit und den Austausch mit Behörden "mit der Reiseschreibmaschine" erledigte. Das allererste Projekt, ins Leben gerufen in Zusammenarbeit mit Elternbeirat sowie Verein der Freunde und Förderer des Walldorfer Gymnasiums, war eine Schule in Burkina Faso: Sie wurde zur weiterführenden Schule ausgebaut, verfügt nun auch über Schreinerei und Schneiderei und bietet gute Zukunftsperspektiven für die Schüler.

Früh startete der Verein die Zusammenarbeit mit Cathérine Eklou in Burkina Faso, zunächst um eine ambulante Krankenstation zu schaffen. Eklou ist inzwischen auch "Bankerin": Sie verwaltet Mikrokredite von maximal 50 Euro pro Person, die sich trotz des Zinssatzes von zehn Prozent großer Beliebtheit erfreuen. Das Geld geht nur an Frauen, die dort unvermeidlich "nur für Kochen und Putzen zuständig" seien, "aber sonst nichts zu tun haben". Jetzt könnten die Frauen als Unternehmerinnen selbstbewusst vor die Dorfgemeinschaft treten und ihr kleines Geschäft präsentieren, etwa Hirseanbau oder eine Hühnerzucht. "Das ist fast ein Selbstläufer, ganz toll", so Sigrid Tuengerthal. Bisher sei "jeder Kredit zurückgezahlt" worden.

Eins der jüngsten Vorhaben ist eine Schule in Togo, die renoviert und aufgewertet wurde und sich nun über steigende Anmeldezahlen freut. Auch in Mexiko, Brasilien, Peru, Nicaragua, Kasachstan oder Gaza hat der Verein Projekte gestartet. Natürlich hat nicht alles geklappt, auch mit Korruption oder Kriminalität hatte und hat der Verein zu kämpfen, blieb aber trotz allem "immer optimistisch".

Persönliche Kontakte waren damals wie heute entscheidend: Familienmitglieder, Kollegen oder gute Bekannte der Projektinitiatoren, die vor Ort dafür sorgen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird. Man suche den Kontakt "auf Augenhöhe", so Diehm, "nie von oben herab". Die Hilfe geschieht "immer im Kleinen". Ein Mal habe der Verein sich an eine große Hilfsorganisation "drangehängt", aber keine guten Erfahrungen gemacht. Man wolle die Kontrolle über die Hilfsaktion, so Tuengerthal: "Lieber ist uns das eine kleine Gewächshaus, bei dem wir wissen, was angepflanzt wird, und das mit eigenem Saatgut schnell von allein läuft." Das sei "für uns befriedigender" und die Spender könnten sich ebenfalls eher mit überschaubaren, ganz bodenständigen Projekten identifizieren.

Neue Mitglieder sind willkommen, besonders solche, die Verantwortung im Verein übernehmen wollen, betonte Barbara Diehm abschließend und verwies auf die kürzlich überarbeitete Homepage www.hilfe-zur-selbsthilfe-walldorf.de.