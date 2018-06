Walldorf. (rö) "Endlich ist wieder Spargelzeit, eine Zeit, auf die sich jeder freut", reimte Spargelkönigin Chantal I., als sie am Freitagabend auf dem Marktplatz den Walldorfer Spargelmarkt eröffnete, den "Mittelpunkt der Spargelwelt". Im fünften und letzten Jahr ihrer Regentschaft wünschte Chantal "ein gelungenes Fest, viel Freude und Spaß". Zuvor war sie gemeinsam mit der Stadtkapelle unter der Leitung von Manfred Guthörl, den Storchenküken, dem Heimatverein, der Churpfalz Wilder Haufen und Bürgermeisterin Christiane Staab auf dem Marktplatz eingezogen, wo alle von Sabine Mayer-Kronenberger begrüßt wurden.

Die Bürgermeisterin freute sich über "tolle Gäste in Feierlaune", hieß die Ehrengäste willkommen und dankte Chantal I., die ihr Amt fünf Jahre lang "wunderbar erfüllt" habe. Christiane Staab blickte auf die Highlights des Spargelmarkt-Wochenendes mit seinem abwechslungsreichen Programm bis Sonntagabend, dem französischen Markt auf der Drehscheibe, den Fahrgeschäften, den kulinarischen Ständen und dem verkaufsoffenen Sonntag.

Walldorfer Spargelmarkt 2018 - Die Fotogalerie



































Für den Spargelschälwettbewerb am Sonntag (14.30 Uhr) erwarte sie starke Konkurrenz, unter anderem in Person der Bürgermeister aus Walldorf/Werra, Meiningen und St. Max in Frankreich. "Da brauche ich viel Anfeuerung", so Christiane Staab, die für das "Stadtradeln" warb: Los geht es am Samstag mit der Neubürgerradtour (10 Uhr, Rathaus), der sich um 12 Uhr am Bahnhof 16 Bürgermeister der beteiligten Kommunen anschließen, ehe um 13 Uhr der offizielle Startschuss auf der Marktplatz-Bühne fällt.

Dort waren am Freitagabend beschwingte Melodien der Stadtkapelle zu hören, ehe die Musical-Show der Tanzschule Kronenberger begeisterte und die beliebte Band "Cool Breeze" für den gebührenden Abschluss des Spargelmarkt-Auftakts sorgte.