Heidelberg/Walldorf. Die juristische Aufarbeitung der Gewaltexzesse an Halloween in Walldorf geht weiter. Dort hatten junge Kerle vor zwei Jahren Brandsätze auf öffentliche Gebäude geworfen. Darunter auf die Schillerschule und einen Polizeiposten im Rathaus. Im nunmehr dritten Prozess vor der Heidelberger Jugendkammer müssen sich fünf weitere mutmaßlich Beteiligte verantworten. Sie werden unter anderem der versuchten Brandstiftung und des besonders schweren Landfriedensbruchs beschuldigt.

Die Angeklagten waren zur Tatzeit 16 bis 19 Jahre alt. Alle stammen aus gutbürgerlichen Elternhäusern. Drei von ihnen machen eine Lehre, einer studiert, ein anderer arbeitet im Hotel. Die Ausschreitungen ausgerechnet in der sogenannten "Sozialen Mitte" der Stadt sorgten für Entsetzen in der Bevölkerung. Derartiges kannte man bisher nur aus Metropolen wie Hamburg oder Berlin.

Schon in den Wochen zuvor hätten die Täter vereinbart, an Halloween Gebäude in Brand zu setzen, sagte Erster Staatsanwalt Tim Haaf. Und das, um Rache zu nehmen für die verstärkten Kontrollen der Walldorfer Polizei. "Hass auf die Polizei", nannte ein 16-Jähriger im ersten Prozess als Motiv.

Vier der jetzt Angeklagten sollen je einen Molotowcocktail auf die Schillerschule geschleudert haben. Zum Prozessauftakt räumten sie die Vorwürfe weitgehend ein. "Das ist das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte ein 20-Jähriger, damals Lehrling in einem Hotel. Er schäme sich und bezeichnete sich selber als "Vollidiot". Ein fünfter Angeklagter räumte ein, zuvor Benzin gekauft und in einen Kanister gefüllt zu haben. "Ich dachte, es sei Spaß, weil Halloween ist. Dass es so ausartet, war mir nicht bewusst", sagte der 20-jährige Informatik-Student.

Folgt man den fünf Angeklagten, dann hat sich das Geschehen damals eher spontan entwickelt. Die meisten waren mehr oder weniger betrunken. Von einem länger geplanten Racheakt an der Polizei wusste keiner zu berichten. Offenbar waren sie aber genervt von den vielen Kontrollen. Für die habe es "gar keinen Grund" gegeben, wie ein 19-jähriger Lehrling glaubt. Das sahen Anwohner damals sicher anders. Manche Jugendliche hätten öffentlich die Hose runter lassen müssen, dann sei mit der Taschenlampe in die Unterhose geleuchtet worden, erzählte der mitangeklagte Student. "Ich finde, das kann man auch anders lösen."

Glücklicherweise gelang es nicht, Häuser anzuzünden. Ein Molotowcocktail verfehlte nur knapp das Fenster des Polizeipostens im Rathaus. Niemand kam durch die Brandsätze zu Schaden. Auch nicht die Polizisten, neben deren Wagen eine mit Benzin gefüllte Flasche aufschlug. Jedoch wurde ein Zeuge von bereits verurteilten Tätern brutal zusammengeschlagen, als er dem Treiben ein Ende setzen wollte. Der 34-Jährige wurde vor allem am Kopf erheblich verletzt.

Nach den Ausschreitungen haben drei Angeklagte ein soziales Training im Jugendzentrum Walldorf absolviert. Ein Programmpunkt: Umgang mit Regeln. Er habe viel gelernt in dem Kurs, sagte ein 19-Jähriger. Er war auch bei einem Gespräch mit Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab dabei. Mittlerweile habe sich das Freizeitangebot für Jugendliche verbessert.

Es sind keine randständigen jungen Leute, die seit Mittwoch vor Gericht stehen. Alle scheinen beruflich Fuß zu fassen und ihren Weg gefunden zu haben.

Drei von ihnen machen eine Lehre. Ein 21-Jähriger hat seinem Lehrherrn seine Verfehlungen gebeichtet. Der sei "nicht so erfreut" gewesen. Die Ausbildung als Maler konnte der Sportschütze jedoch fortsetzen. Nach Abschluss will er aber lieber in der Natur arbeiten. Und hat schon die Zusage von einem Forstbetrieb, wo er bereits am Wochenende aushilft.

Dort ist man sehr zufrieden mit dem jungen Mann. In einem Zeugnis wird ihm eine "außergewöhnliche Leistungsbereitschaft" attestiert. Auch ein Mitangeklagter hat gegenüber seinem Lehrherrn "mit offenen Karten gespielt", wie er sagt. Und darf bleiben. Bei der vorigen kaufmännischen Lehrstelle hat seine Ehrlichkeit nichts gebracht: Dort sei ihm noch in der Probezeit gekündigt worden.

Ein 18-Jähriger hat seine Lehre im Hotelfach erfolgreich beendet und daraufhin einen Jahresvertrag erhalten. Wegen schlechter Leistungen hatte er weder das Gymnasium noch die Realschule geschafft. Der Grund: Er sei damals faul gewesen und habe früher lieber mit Freunden gechillt. Doch das ist offenbar vorbei. In seiner Freizeit spielt er Fußball.

Vielfältig engagiert ist ein 20-Jähriger, der im dritten Semester Informatik studiert. Er spielt Handball in einem Verein, gibt Schwimmkurse und fährt auf einer Rennstrecke Motorrad. Zeit für eine Freundin bleibe ihm daher nicht.

Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft Strafverfahren gegen 17 Personen eingeleitet. Acht Angeklagte standen bereits letzten Herbst in Heidelberg vor Gericht. Die meisten erhielten Jugendstrafen auf Bewährung. Ein vorbestrafter Angeklagter wurde zu über zwei Jahren Haft verurteilt.

Das Verfahren gegen vier weitere Angeklagte wurde vom Amtsgericht Wiesloch vorläufig eingestellt und Arbeitsauflagen erteilt. Diese seien inzwischen erfüllt und die Verfahren endgültig eingestellt worden, sagte die Vorsitzende Richterin der Heidelberger Jugendkammer, Gisela Kuhn.