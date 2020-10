Walldorf. (bec) Als die US-Amerikanerin Julie Costa aus Illinois Nachforschungen zu ihrem Ururgroßvater anstellte, führte sie ihre Suche nach Deutschland. Denn einer ihrer Vorfahren ist der Walldorfer Pfarrersohn Fritz Schütz (1833 – 1888). Deshalb besuchte die Nachfahrin mit ihrem Mann und ihren Eltern im Mai 2014 Walldorf, wo noch eine Verwandte lebte. Meist melden sich die Nachkommen von ausgewanderten Walldorfern, vor allem aus den USA, bei der "Vereinigung Walldorfer Heimatfreunde", so auch Julie Costa. Aus Familienunterlagen, Zeugnissen in den Archiven und mit Hilfe des Internets gelang es, ein geschlossenes Bild dieser Auswanderung zu rekonstruieren: Fritz Schütz wurde in Walldorf am 14. April 1833 geboren.

Schon früh schloss sich der Pfarrerssohn der "Freidenkerbewegung" an und wandte sich von der evangelischen Religion seines Vaters ab. 1871 bestieg er mit seiner Frau Babette, geborene Schlotthauer, in Bremen das Auswandererschiff nach New York. Ihr Lebensweg führte das Ehepaar mit fünf Kindern an verschiedene Orte in den USA, zuletzt nach New-Ulm in Minnesota. Fritz Schütz wurde für seine Auslegung der Grundsätze und Lehren der Freidenkerbewegung bekannt, schrieb Bücher und Abhandlungen und war viele Jahre Herausgeber der Freidenker-Zeitschrift "Rundschau". Als er sich mit Katholiken anlegte, schütteten diese Teer auf sein Haus und drohten, ihn zu töten. In dem Jubiläumsbuch "Walldorfer Geschichte(n) aus 12 Jahrhunderten" hat Klaus Ronellenfitsch nicht nur den Lebensweg des Freidenkers nachgezeichnet. Auch anderen Auswandererschicksalen ist Ronellenfitsch nachgegangen und hat sie unter dem Titel "Von der Kurpfalz in die weite Welt – Auswanderer nach Ost und West" erstmals zusammenhängend dargestellt.

Berühmtester Walldorfer Auswanderer ist unbestritten Johann Jakob Astor (1763 – 1848), seinerzeit reichster Mann der Welt. Der Sohn eines armen Metzgers war wohl noch keine 16 Jahre alt, als er die Heimat verließ. Die Reise ging zunächst zu seinem Bruder Georg nach London. Von dort schiffte er sich im November 1783 auf der "Carolina" nach Baltimore ein, um zu seinem Bruder Henry nach New York zu ziehen. Mit Pelzhandel, Grundstücksspekulationen und einem weltweit agierenden Firmenimperium brachte er es zum Multimillionär.

Für andere war "der Schritt ins Ungewisse aber ebenso groß und mutig", auch wenn sie "keinen so großen Ruhm erlangt haben wie Johann Jakob Astor", schreibt Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab in ihrem Grußwort zum Jubiläumsbuch. Im 19. Jahrhundert brachen allein aus Walldorf fast 600 Emigranten auf. Ziele waren zum einen Osteuropa, zum anderen Nordamerika. Vier oder fünf Monate Schiffspassage lagen vor ihnen. Es waren Protestanten und Mennoniten, Katholiken wurden in Nordamerika nicht angenommen. Ziel war vielfach New York, dann jedoch hauptsächlich Pennsylvania ("Pennsylvanien"). Hier bildeten sie Gemeinschaften und sprachen weiterhin ihre Muttersprache Deutsch, das "Pennsylvania Dutch".

Der andere Zug ging in die entgegengesetzte Richtung – nach Osten. So schreibt Ronellenfitsch: "Das Habsburgische Königreich Ungarn, das Banat, die Batschka, Galizien und Russland waren im 18. und 19. Jahrhundert die Auswanderungsziele vieler Siedler und Handwerker aus der Kurpfalz und dem Kraichgau. Im Gegensatz zu den Amerikaauswanderern waren die Auswanderer nach Osteuropa katholisch."

War die Zahl der Emigranten im 18. Jahrhundert noch überschaubar gewesen, so stieg sie im 19. Jahrhundert um ein Vielfaches. Eine Hauptursache dafür war der wachsende Bevölkerungsdruck und die fortlaufende Teilung des Landes unter den Erben. Dazu verursachte der Kartoffelpilz 1846/47 erhebliche Ernteausfälle, hinzu kamen Getreidemissernten nach Sommertrockenheit – Teuerungen und Hungersnöte waren die Folge. Handwerker wanderten wegen starker Konkurrenz aus. Vonseiten des badischen Staates war man beispielsweise bestrebt, vor allem diejenigen nach Nordamerika abzuschieben, die straffällig geworden waren. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts musste eine Auswanderung behördlich genehmigt werden, anderenfalls konnte das Vermögen eingezogen werden. So musste vor der ordnungsgemäßen Ausreise die Wehrpflicht erfüllt sein, es durften keine unmündigen Kinder zurückbleiben und Schulden waren vorher zu begleichen. Da viele Auswanderungswillige sehr arm oder hoch verschuldet waren, ist nicht verwunderlich, dass viele ‚entwichen‘ – also ohne Genehmigung die Heimat verließen. Im 18. Jahrhundert musste für die Auswanderung noch bezahlt werden, ein Jahrhundert später gab es für viele sogar einen Zuschuss. Allerdings erfüllte sich nicht für alle der Traum von der Neuen Welt, manche kamen auch zurück.

Info: Viele Begräbnisstätten von Auswanderern lassen sich über de.findagrave.com ausfindig machen.