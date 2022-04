Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Den Startschuss für den Walldorfer "Volksbank Kraichgau Firmenlauf" am Mittwoch, 4. Mai, wird – nachdem der Lauf coronabedingt zwei Jahre ausfallen musste – Bürgermeister Matthias Renschler geben. Er selbst wird auf der Strecke wohl nicht zu sehen sein – es sei denn, auf einem Fahrrad, sagte er scherzend mit einem Augenzwinkern bei der Pressekonferenz zum Beginn der Anmeldephase. Aufgrund jahrelanger Knieprobleme sei es ihm verwehrt, mitzulaufen.

In den Räumen von "Anpfiff ins Leben" wurden die wichtigsten Informationen zum traditionellen Firmenlauf von Organisator Stefan Hamann zusammen mit Renschler, dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann und Jonas Bauer von "Anpfiff ins Leben" gegeben. Nach zwei Jahren Pause freuen sich alle Beteiligten, dass man in diesem Jahr wieder durchstarten kann, allerdings mit weniger Teilnehmern als 2019. "Wir erwarten um die 600 Teilnehmer", sagte Stefan Hamann. Im Vergleich zum letzten Lauf sei das etwa die Hälfte. Damals wollten rund 1100 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen, vor vier Jahren waren es "nur" 432.

Mit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnet der Veranstalter vor allem aufgrund der andauernden Arbeit im Homeoffice. Je nachdem, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen wohnen, werden sie für den Lauf wahrscheinlich nicht extra in die Astorstadt kommen, vermutet der Veranstalter. Dabei stehen das Teamerlebnis und der Spaß mit Kollegen und Freunden im Vordergrund: "Bei uns starten alle Teilnehmer eines Teams zusammen. Die Schnelligkeit und die Einzelzeiten der Läufer stehen nicht im Vordergrund. Wichtig sind das Wir-Gefühl und die Zeiten des gesamten Teams", so Organisationschef Michael Knör. Der schnellste Läufer habe im Jahr 2019 die Strecke in 17 Minuten und 41 Sekunden geschafft, berichtete Stefan Hamann, die Langsamsten hätten um die 50 Minuten oder ein wenig länger gebraucht.

Man freue sich sehr, dass der Lauf dieses Jahr wieder stattfindet, betonte Matthias Zander, Vorstandsmitglied von der Volksbank Kraichgau, die als Hauptsponsor des Laufs auftritt. Bei der Strecke gibt es durch die Baustelle in der Schwetzinger Straße in diesem Jahr kleine Anpassungen: Der Start erfolgt, wie in den Vorjahren auch, im Walldorfer Waldstadion und führt die Läuferinnen und Läufer aus dem Stadion durch den Dannhecker Wald und über die Heidelberger Straße bis in die Walldorfer Innenstadt. Weiter geht es über die Friedrich- und Badstraße, um die Kirche St. Peter und schließlich durch die Fußgängerzone. Nach der "Fankurve" an der Drehscheibe, wo das Team der Central-Apotheke wieder Erfrischungen reichen wird, geht es über die Heidelberger Straße und den Dannhecker Wald wieder zurück ins Waldstadion. Die Strecke beträgt etwa fünf Kilometer (sie ist nicht offiziell vermessen) und verläuft ohne Steigungen. Start ist am Waldstadion um 18.30 Uhr.

Verzichtet wird aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in diesem Jahr auf die "After-Run-Party" in der Astoria-Halle. Die Party samt Siegerehrung findet dennoch statt, und zwar im Freien auf dem Parkplatz vor dem Waldstadion ab etwa 19.30 Uhr mit einem DJ. Ab diesem Zeitpunkt soll auch der Verkehr durch die Walldorfer Straßen wieder ungehindert fließen.

Info: Für den Firmenlauf kann man sich noch bis Donnerstag, 28. April, unter www.firmenlauf-walldorf.de anmelden.